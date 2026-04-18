Cobolli, impresa e shock: batte Zverev, poi la dedica in lacrime: "Questa vittoria è solo per te"

Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del "BMW Open", Atp 500 da 2.561.110 euro di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera , in Germania. Prova sontuosa quella del 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, che si è imposto per 6-3, 6-3 dopo un'ora e 9 minuti di gioco stoppando la corsa di Zverev verso il quarto titolo in Baviera. Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti col tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra dunque la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore e domani, contro il vincente della sfida fra la seconda testa di serie Ben Shelton e il qualificato Alex Molcan , andrà a caccia del suo quarto sigillo dopo aver vinto nella passata stagione a Bucarest e Amburgo e lo scorso febbraio ad Acapulco.

Cobolli approda in finale in lacrime

Il tennista azzurro esce dall'Iphitos Tennis Club in lacrime dopo aver battuto per la prima volta in carriera Zverev. Cobolli non è riuscito infatti a trattenere l'emozione al termine di quella che è stata una vittoria perfetta contro il numero 3 del ranking ATP. L'azzurro ha indicato il cielo scoppiando in un pianto con la testa nascosta nell'asciugamano. Un gesto per il giovane Mattia Maselli, scomparso ieri. "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto su Instagram - La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato. "Aveva solo 13 anni - ha aggiunto Flavio - se n'è andato troppo presto. Questa vittoria è solo per lui".

Classifica ATP live: il best ranking di Cobolli

La vittoria di Flavio su Zverev è piena di traguardi: il tennista azzurro, dopo aver battuto per la prima volta in carriera il tedesco, ha infatti raggiunto anche il miglior posizionamento nella classifica ATP. Il tennista romano agguanta il 12° posto in classifica, scavalcando Andrey Rublev, Casper Ruud e Jiri Lehecka. Di seguito il ranking mondiale aggiornato: