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Sinner e Alcaraz, il Roland Garros vi fa ancora più ricchi: il nuovo montepremi è pazzesco

Il secondo Slam annuale torna con premi raddoppiati rispetto al 2025: tutte le cifre
2 min
Roland GarrossinnerAlcaraz

Più premi per le qualificazioni e i primi turni. È una delle novità del Roland Garros 2026, prossimo a riaprire i cancelli il 24 maggio con finale in programma 7 giugno. Il secondo Slam annuale, che vederà Carlos Alcaraz difendere il titolo per il terzo anno consecutivo dopo il trionfo nella storica finale contro il rivale Jannik Sinner - e prima ancora contro Alexander Zverev - garantisce un aumento del montepremi del 9.5%, per un ammontare complessivo pari a 61.723 milioni di euro. Nello specifico, chi partirà dalle qualificazioni potrà godere di un premio maggiorato del 13%, mentre i giocatori che centreranno il main draw porteranno a casa 87 mila euro, pari al +11.5% rispetto all'edizione precedenti. Infine, i vincitori del singolare iscriveranno a bilancio 2,8 milioni. La delibera della Federtennis francese (Fft) raddoppia quindi l'aumento percentuale del 2025 e segue i reiterati appelli dei tennisti professionisti per l'aumento delle somme in palio ai Major. Il nuovo montepremi non eguaglia però gli ultimi incrementi dell'Australian Open e dello Us Open, pari rispettivamente al 16% e 20%.

Sinner vs Alcaraz al Roland Garros

Questi i traguardi raggiunti al Roland Garros dai numeri 1 e 2 al mondo:

  • Sinner: 2020: quarti; 2021: 4º turno; 2022: 4º turno; 2023: 2º turno; 2024: semifinale; 2025: finale.
  • Alcaraz: 2021: 3º turno; 2022: quarti; 2023: semifinale; 2024: vittoria contro Zverev (6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2); 2025: vittoria contro Jannik Sinner (4–6, 6–7, 6–4, 7–6, 7–6).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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