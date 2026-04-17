Sinner e Alcaraz, il Roland Garros vi fa ancora più ricchi: il nuovo montepremi è pazzesco

Più premi per le qualificazioni e i primi turni. È una delle novità del Roland Garros 2026, prossimo a riaprire i cancelli il 24 maggio con finale in programma 7 giugno. Il secondo Slam annuale, che vederà Carlos Alcaraz difendere il titolo per il terzo anno consecutivo dopo il trionfo nella storica finale contro il rivale Jannik Sinner - e prima ancora contro Alexander Zverev - garantisce un aumento del montepremi del 9.5%, per un ammontare complessivo pari a 61.723 milioni di euro. Nello specifico, chi partirà dalle qualificazioni potrà godere di un premio maggiorato del 13%, mentre i giocatori che centreranno il main draw porteranno a casa 87 mila euro, pari al +11.5% rispetto all'edizione precedenti. Infine, i vincitori del singolare iscriveranno a bilancio 2,8 milioni. La delibera della Federtennis francese (Fft) raddoppia quindi l'aumento percentuale del 2025 e segue i reiterati appelli dei tennisti professionisti per l'aumento delle somme in palio ai Major. Il nuovo montepremi non eguaglia però gli ultimi incrementi dell'Australian Open e dello Us Open, pari rispettivamente al 16% e 20%.