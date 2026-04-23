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Sinner, doppio stellare a Madrid: in campo con Bellingham vs Nadal-Courtois. E Florentino giudice!

Orfana di Alcaraz e Djokovic, la Caja Magica si concede un match fra campioni e leggende sotto la direzione del n.1 dei Blancos
3 min
sinnerBellinghamNadal

Su un campo da tennis ci sono Jannik Sinner, Jude Bellingham, Rafa NadalThibaut Courtois: il giudice di sedia è Florentino Perez. No, non è l'incipit di una barzelletta né un prompt per l'IA. Bensì la scena di un insolito e stellare match di doppio disputato sul rosso della Caja Magica di Madrid, dove il 22 aprile hanno aperto i cancelli del quarto Mille stagionale. Un'edizione sfortunata, che vedrà il n.1 al mondo correre per uno dei 2 Masters mancanti in bacheca insieme agli Internazionali d'Italia (al via il 6 maggio), ma senza poter competere con il rivale Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso che con ogni probabilità gli impedirà di difendere il titolo al Foro Italico. All'appello di Madrid non ha risposto neppure Novak Djokovic, atteso invece a Roma per preparare l'assalto al suo 21º Roland Garros. Nel mentre, la Caja Magica fa incetta di stelle, inscenando un doppio tra il 4 volte campione Slam, affiancato dal fuoriclasse inglese e dal Re della terra rossa - che a Madrid detiene il record di 5 titoli - in tandem con il portiere dei Blancos. Il tutto sotto la direzione del numero 1 del Real, accomodatosi sulla postazione del giudice di sedia. 

Sinner: esordio con Bonzi

A Madrid, il campione azzurro esordirà venerdì 24 aprile contro il n. 100 Atp Benjamin Bonzi. I due si ritrovano per la 4ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che pende interamente a favore del n. 1 al mondo. Questi tutti gli incontri disputati fra i contendenti il terzo turno del torneo: 

  • 2023, Rotterdam, 32esimi, Sinner b. Bonzi 6-2, 3-6, 6-1.
  • 2022, Indian Wells, 32esimi, Sinner b. Bonzi 7-6(5), 3-6, 6-4.
  • 2020, Roland Garros, 64esimi, Sinner b. Bonzi 6-2, 6-4, 6-4.

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