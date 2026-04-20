Sinner, sorteggio Madrid: possibile semifinale con Musetti. Il tabellone completo

Conquistato il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) e Montecarlo, Jannik Sinner mette nel mirino anche Madrid. L'azzurro, tornato numero uno al mondo grazie al successo in finale contro Alcaraz proprio nel Principato, vuole allungare il vantaggio su Carlos che ha deciso, così come Djokovic, di dare forfait. L'altoatesino torna per la quarta volta nella capitale spagnola, la prima dal 2024 (6-2 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo) quando raggiunse i quarti di finale senza però disputarli a causa di un problema all'anca.
Sinner, il possibile percorso a Madrid
Qualificato al secondo turno grazie a un bye, il numero uno del ranking e del seeding inizierà contro un qualificato. Al terzo turno, rispettando le teste di serie, è allineato verso uno scontro con il canadese Gabriel Diallo (32).
In proiezione, per il 24enne di San Candido si va verso un ottavo contro Tommy Paul e un quarto contro Alex De Minaur o Andrey Rublev, ma in questa sezione potrebbe sparigliare le carte Joao Fonseca. In semifinale, invece, possibile derby contro Musetti.
Il tabellone degli altri italiani a Madrid
Nel sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid, che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta, Federico Cinà dispone di una wild card e debutterà contro l'americano Michelsen.
Tra le teste di serie c'è anche Musetti: il carrarino, numero sei del seeding, se la vedrà al secondo turno contro uno tra Hurkacz e un qualificato. Darderi attende il vincente del match tra Cerundolo e Altmaier, mentre Cobolli uno tra il francese Monfils e Ugo Carabelli. Berrettini se la vedrà contro il belga Collignon, mentre per Bellucci c'è Dzumhur. Sonego attende invece un qualificato.
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