Sinner, sorteggio Madrid: possibile semifinale con Musetti. Il tabellone completo

Conquistato il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) e Montecarlo, Jannik Sinner mette nel mirino anche Madrid . L'azzurro, tornato numero uno al mondo grazie al successo in finale contro Alcaraz proprio nel Principato, vuole allungare il vantaggio su Carlos che ha deciso, così come Djokovic , di dare forfait. L'altoatesino torna per la quarta volta nella capitale spagnola, la prima dal 2024 (6-2 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo) quando raggiunse i quarti di finale senza però disputarli a causa di un problema all'anca.

Sinner, il possibile percorso a Madrid

Qualificato al secondo turno grazie a un bye, il numero uno del ranking e del seeding inizierà contro un qualificato. Al terzo turno, rispettando le teste di serie, è allineato verso uno scontro con il canadese Gabriel Diallo (32).

In proiezione, per il 24enne di San Candido si va verso un ottavo contro Tommy Paul e un quarto contro Alex De Minaur o Andrey Rublev, ma in questa sezione potrebbe sparigliare le carte Joao Fonseca. In semifinale, invece, possibile derby contro Musetti.

Il tabellone degli altri italiani a Madrid

Nel sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid, che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta, Federico Cinà dispone di una wild card e debutterà contro l'americano Michelsen.

Tra le teste di serie c'è anche Musetti: il carrarino, numero sei del seeding, se la vedrà al secondo turno contro uno tra Hurkacz e un qualificato. Darderi attende il vincente del match tra Cerundolo e Altmaier, mentre Cobolli uno tra il francese Monfils e Ugo Carabelli. Berrettini se la vedrà contro il belga Collignon, mentre per Bellucci c'è Dzumhur. Sonego attende invece un qualificato.

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