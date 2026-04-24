Sinner-Bonzi: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in tempo reale

MADRID (SPAGNA) - Tornato in vetta alla classifica mondiale grazie al successo a Montecarlo in finale contro Alcaraz, Jannik Sinner, dopo quasi due settimane, torna in campo nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid dove farà il proprio esordio non prima delle ore 16 italiane contro il francese Benjamin Bonzi. L’altoatesino ha la ghiottissima occasione di allungare su Carlos, alle prese con un infortunio al polso che lo costringerà a saltare i tornei di Madrid e Roma e che mette seriamente a rischio la sua partecipazione al Roland Garros. Come se non bastasse, il 24enne di San Candido può, ancora una volta, riscrive la storia diventando il primo tennista a vincere cinque tornei Masters 1000 consecutivi dopo i successi di Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Insomma, le motivazioni non mancano. Dall’altro lato del campo, però, l’avversario sta vivendo un periodo molto positivo. Numero 104 della classifica ATP, Bonzi ha vinto nettamente in due set le sfide di qualificazione contro Blanch e Dedura mentre al primo turno del tabellone principale ha avuto la meglio nel derby contro Droguet: una battaglia infinita terminata al terzo set dopo oltre due ore e mezza di gioco.