Dopo il ritiro a Barcellona e la rinuncia al Masters 1000 di Madrid, Carlos Alcaraz sarà costretto a saltare per problemi fisici sia gli Internazionali d'Italia che il Roland Garros di cui è campione in carica dove aver battuto Jannik Sinner nella scorsa edizione. Il tennista spagnolo, numero due del ranking mondiale, sta attraversando un momento complicato a causa dell'infortunio al polso destro. Un infortunio che si è rivelato più complicato del previsto e già lunedì, in occasione dei Laureus Spors Awards, aveva messo in dubbio la sua presenza al Foro Italico e a Parigi: "Il prossimo esame sarà cruciale", aveva fatto sapere il numero 2 del mondo. Questo doppio forfait potrebbe far perdere ulteriore terreno rispetto al rivale azzurro .

L'annuncio di Alcaraz

Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio del suo doppio forfait sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, in attesa di valutare i progressi e decidere quando tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti".

Sinner: "Lo aspetto a Wimbledon"

Non si è fatta attendere la risposta del diretto rivale Jannik Sinner - ora impegnato a Madrid dove si è aggiudicato in rimonta il match d'esordio contro Benjamin Bonzi - che nel 2024 ha dovuto rinunciare agli Internazionali di Roma a causa di un problema all'anca. Un forfait sicuramente meno drammatico e compromettente di quello dello spagnolo, che non potrà difendere il titolo né al Foro Italico né al Roland Garros: "La scelta di Alcaraz di saltare Roma e Roland Garros? Penso che sia stata l'unica scelta, rinunciare a uno Slam sarà stato tosto per lui. Sono scelte che fanno male, non è facile - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Quando hai un infortunio tornare è difficile, tornare più forte lo è ancora di più ma sono sicuro che sarebbe stato sbagliato fare tutto di fretta, avrebbe rischiato di farsi ancora più male. Ha un ottimo team attorno a sé, dovrà ascoltarlo e ascoltare il suo corpo. A me piace giocare contro i migliori, lui è il più forte su questa superficie e forse anche sull'erba, spero possa tornare a Wimbledon. Gli auguro solo il meglio".