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Cuore Cobolli, rimonta Ugo Carabelli e vola al 3º turno di Madrid. Darderi ok, out Paolini

Il numero 3 d'Italia ribalta il parziale dell'argentino e avanza sul rosso della Caja Magica. Bene anche l'altro azzurro in gara. Esce di scena Jasmine
2 min
CobolliDarderiPaolini

Non ci si annoia mai con Flavio Cobolli, che sul rosso della Caja Magica esordisce rimontando il primo set di Camilo Ugo Carabelli e imponendosi con il finale di 6(7)-7, 6-1, 6-4. Uno score che riporta la grande reazione del numero 3 d'Italia, reduce dal ko in finale a Monaco di Baviera, dove aveva portato a casa probabilmente la migliore prestazione in carriera contro Alexander Zverev. Al terzo turno del 1000 di Madrid, il numero 3 d'Italia affronterà il numero 83 Atp Adolfo Vallejo, che a sua volta ha ribaltato i pronostici battendo in 2 set il numero 19 Learner Tien per 6-4, 6-3.

Darderi contro i fratelli Cerundolo, fuori Paolini

Avanza anche Luciano Darderi, che approda agli ottavi del Masters madrileno grazie al successo in 2 set su Juan Manuel Cerundolo rimediato con lo score 6-1, 6-3. L'azzurro affronterà ora il fratello Francisco, che al terzo turno ha eliminato Yannick Hanfmann per 6-1, 7-5. Esce invece di scena la numero 1 d'Italia e 7 al mondo Jasmine Paolini, che si arrende per 5-7, 3-6 ad Hailey Baptiste: continua il momento no della campionessa azzurra in una stagione che fatica a decollare.

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