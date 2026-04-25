Cuore Cobolli, rimonta Ugo Carabelli e vola al 3º turno di Madrid. Darderi ok, out Paolini

Non ci si annoia mai con Flavio Cobolli, che sul rosso della Caja Magica esordisce rimontando il primo set di Camilo Ugo Carabelli e imponendosi con il finale di 6(7)-7, 6-1, 6-4. Uno score che riporta la grande reazione del numero 3 d'Italia, reduce dal ko in finale a Monaco di Baviera, dove aveva portato a casa probabilmente la migliore prestazione in carriera contro Alexander Zverev. Al terzo turno del 1000 di Madrid, il numero 3 d'Italia affronterà il numero 83 Atp Adolfo Vallejo, che a sua volta ha ribaltato i pronostici battendo in 2 set il numero 19 Learner Tien per 6-4, 6-3.