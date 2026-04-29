Sinner-Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid

Jannik Sinner se la vedrà con il giovanissimo Rafael Jodar sulla terra battuta a Madrid. Dopo aver messo agevolmente ko Norris col punteggio di due set a zero, il numero uno azzurro dovrà adesso affrontare la giovane sorpresa spagnola, giunto alle fasi finali del torneo dopo aver messo ko De Minaur, Fonseca e Kopriva. Il tennista azzurro spera di dar seguito alla striscia di vittorie consecutive - attualmente a quota 20 - contro il numero 42 del ranking ATP, così come spera i turni serali vengano ridotti: "Inusuale per me giocare alle 11, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. A me non interessa l'orario, cerco di dare sempre il massimo. Però, credo che dobbiamo sistemare la programmazione della sessione serale , è troppo tardi iniziare alle 20."

Sinner-Jodar: dove vederla

L'incontro tra il numero uno azzurro ed il talento spagnolo sarà visibile in diretta esclusiva , così come tutte le altre gare del Masters 1000 di Madrid, sui canali di SkySport. Il match inoltre sarà visibile anche in streaming sulle applicazioni SkyGo e NOWTv.