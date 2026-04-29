Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid

Il numero uno azzurro affronta il giovanissimo tennista spagnolo - classe 2006 - ai quarti di finale sulla terra battuta in Spagna a caccia dell'ennesima finale in stagione
1 min
sinnerjodarMadrid

Jannik Sinner se la vedrà con il giovanissimo Rafael Jodar sulla terra battuta a Madrid. Dopo aver messo agevolmente ko Norris col punteggio di due set a zero, il numero uno azzurro dovrà adesso affrontare la giovane sorpresa spagnola, giunto alle fasi finali del torneo dopo aver messo ko De Minaur, Fonseca e Kopriva. Il tennista azzurro spera di dar seguito alla striscia di vittorie consecutive - attualmente a quota 20 - contro il numero 42 del ranking ATP, così come spera i turni serali vengano ridotti: "Inusuale per me giocare alle 11, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. A me non interessa l'orario, cerco di dare sempre il massimo. Però, credo che dobbiamo sistemare la programmazione della sessione serale, è troppo tardi iniziare alle 20."

Sinner-Jodar: dove vederla

L'incontro tra il numero uno azzurro ed il talento spagnolo sarà visibile in diretta esclusiva , così come tutte le altre gare del Masters 1000 di Madrid, sui canali di SkySport. Il match inoltre sarà visibile anche in streaming sulle applicazioni SkyGo e NOWTv.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS