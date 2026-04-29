Jannik Sinner supera anche Rafael Jodar e conquista la sua prima semifinale sulla terra battuta a Madrid. Dopo aver messo agevolmente ko Norris col punteggio di due set a zero, il numero uno azzurro si sbarazza anche della giovane sorpresa spagnola in 6-2, 7-6, giunto alle fasi finali del torneo dopo aver messo ko De Minaur, Fonseca e Kopriva. Il tennista azzurro riesce a dar seguito alla striscia di vittorie consecutive (attualmente a quota 21) e si prende la 17esima semifinale in un Masters 1000 (completata così la serie di semifinali in tutti e 9 tornei '1000'). Ora attende di conoscere il prossimo avversario per scorpire con chi giocarsi l'accesso alla prima finale della sua carriera nella Caja Magica: sarà il vincitore del quarto di finale tra Fils e Lehecka.

Sinner, complimenti per Jodar

Dopo aver scritto 'what a player' sulla telecamera, il numero 1 del mondo ha parlato così del giovane spagnolo a fine match: "Mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile. Sa esattamente cosa deve fare, ha un attimo team alle spalle. Ho cercato di essere il più pronto possibile, era la prima volta che lo affrontavo. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi, una partita di livello, nel secondo set c'è stata una combinazione di fortuna ed esperienza. Prima semifinale qui, importante per me". Sull'aver raggiunto la semifinale in tutti i 1000: "In ogni torneo è difficile, importante migliorare su tutte le superfici e in ogni condizione vediamo cosa arriverà nel prossimo turno".

Jannik vince l'incontro, è semifinale a Madrid

Chiude con un netto 7-0 il tie-break il fenomeno azzurro. Prima semifinale della carriera nella Caja Magica conquistata

Sinner dominante, si gira sul 6-0

Tie-break con Jannik che non concede nulla e si porta avanti sul 6-0, avrà a disposizione 6 match point

Jannik perfetto alla battuta: si va al tie break

Sinner vince il game lasciando a 0 Jodar. Il secondo set si decide al tie break.

Jodar non molla. Sinner alla battuta per andare al tie break

Lo spagnolo continua a resistere e a tenere il servizio: ora è avanti 6-5. L'azzurro deve difendere il turno di battuta per giocarsi il secondo set al tie break.

Jannik spreca tre palle break: Jodar avanti 5-4

Sinner riesce a dfendere il turno alla battuta con difficoltà, in un game lunghissimo e conquistato ai vantaggi. Nel gioco successivo, ha tre palle break ma lo spagnolo le annulle tutte e si prende il game, andando sul 5-4.

Ancora avanti senza break: 4-3 per Jodar

Jannik va sotto 15-40 ma poi fa 4 punti di fila e tiene il servizio in un game molto lungo. Anche lo spagnolo, con difficoltà, ottiene il gioco ai vantaggi, grazie ad un paio di ottime prime.

Sinner e Jodar tengono il servizio: 3-2 per lo spagnolo

Continua il secondo set senza break. Lo spagnolo difende la battuta ai vantaggi e ora è avanti 3-2.

Inizio secondo set senza break: 2-1 per Jodar

Lo spagnolo, due volte, e l'azzurro difendono i rspettivi turni di battuta nei primi tre game del secondo parziale.

Sinner non sbaglia: vinto il primo set 6-2

Il campione azzurro chiude il primo parziale con il punteggio di 6-2 in 45 minuti di gioco.

Altro break di Jannik, che allunga sul 5-2

L'altoatesino soffre ancora alla battuta ma riesce comunque a difendere il servizio e poi conquista anche il secondo break consecutivo (quarto game di fila), andando sul 5-2.

Presenti anche Ecclestone e Bellingham

Da Raul a Bellingham fino al portiere del Real Courtois, diversi i personaggi famosi sugli spalti. C'è anche Bernard Charles Ecclestone ad assistere al match.

Break di Sinner, ora avanti 3-2

Jannik in difficoltà alla battuta, annulla una palla break e si salva con un ace di seconda per chiudere il gioco ai vantaggi. Poi, però, con la sua prima prodezza dell'incontro, conquista il break e si porta in vantaggio 3-2.

Due game di fila ai vantaggi

Jannik difende la battuta ai vantaggi grazie al suo primo ace dell'incontro. Poi, replica lo spagnolo che salva due palle break: 2-1 per l'iberico.

Jodar, alla battuta, conquista il primo game

Lo spagnolo tiene il servizio e vince il primo gioco del match.

I due tennisti in campo per il riscaldamento

L'azzurro e lo spagnolo hanno fatto il loro ingresso in campo. A breve l'inizio del match.

Pochi minuti all'inizio del match

Manca pochissimo alla sfida tra Sinner e Jodar a Madrid: si parte alle 16.

Sinner-Jodar: dove vederla

L'incontro tra il numero uno azzurro ed il talento spagnolo sarà visibile in diretta esclusiva , così come tutte le altre gare del Masters 1000 di Madrid, sui canali di SkySport. Il match inoltre sarà visibile anche in streaming sulle applicazioni SkyGo e NOWTv.