"Disciplina, sacrificio, un grande team": Sinner si prende Madrid e spiega la ricetta della vittoria

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner scrive un'altra pagina della storia del tennis. Il numero 1 al mondo schianta Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid per il suo 5° trionfo consecutivo nel circuito 1000 (primo giocatore nella storia a riuscirci) nonché il 28° titolo vinto in carriera. Le sue prime parole dopo la vittoria: "Ho cominciato molto bene la partita di oggi. Zverev non ha giocato il suo miglior tennis. Sono molto soddisfatto della mia prestazione. È stato un altro torneo incredibile, un'altra bellissima vittoria. I record? Dietro c'è tanto lavoro e molto impegno. Questi risultati significano molto per me. In ogni allenamento diamo sempre il massimo io e il mio grande team". Poi continua sul palco Jannik: "Sascha, è stata una grande settimana per te e il tuo team. Non è stata oggi una grande giornata, ma ti auguro il meglio per il resto della stagione". Poi le parole al team: "Grazie al mio team per spingermi e credere in me. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, grazie per stare al mio fianco. Grazie a chi mi sostiene da casa, dall'Italia, e al pubblico presente sugli spalti ed il prossimo anno cercherò di parlare in spagnolo".

A Sky Sport: "Lavoro, disciplina e sacrificio dietro ai successi"

Nell'intervista con Sky Sport: "C'è tanto lavoro dietro, tanta disciplina, tanto sacrificio anche che sta mettendo veramente giorno dopo giorno in ogni allenamento e ovviamente siamo molto molto contenti. Vincere quattro tornei adesso di fila è tanta roba, sono più che altro contento per la famiglia e anche per tutto il mio team perché siamo solo noi che sappiamo quanto lavoro c'è dietro ovviamente vuol dire tanto anche per me stesso perché comunque non avrei mai pensato di riuscirci però ecco sono sempre stata una persona che sta tanto sul presente, sto solo cercando di vedere quello che che posso raggiungere e quindi ovviamente vuol dire tanto".

Sulla partita: "Credo che lui ha avuto tutto il torneo, ha giocato in orari difficili sempre la sera, oggi forse era un pochettino più stanco, non si è mosso benissimo, non aveva tantissima energia però ho cercato ecco di stare alto con i miei giri e quindi sono ovviamente contento e dovrò stare attento anche nelle prossime partite contro lui perché sicuramente cambierà qualcosina come ho fatto io quando perdo più volte contro un giocatore anche gli altri faranno la stessa cosa quindi devo stare attento però in questo momento mi voglio anche godere un po' questo momento perché è un momento molto bello".

Verso Roma: "Adesso è importante stare due o tre giorni con molta calma, la cosa più importante è di proteggere il mio corpo in questo momento, credo che ci sto mettendo tanta attenzione anche con tutte le cose fuori dal tennis e ovviamente la parte mentale è la cosa più importante per noi però lì mi sento abbastanza bene ovviamente quando giochi tanto sei sempre in una routine da torneo, quando finisci un torneo c'è un pochettino c'è un po' il basso però è anche la cosa più normale quindi sono contento e adesso vediamo poi per Roma"