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Sinner-Zverev, diretta Madrid Masters 1000: la finale in tempo reale

Il numero 1 al mondo scende in campo alla Caja Magica per contendere il titolo al numero 3 Atp
4 min
sinnerZverevliveblog
Non iniziato5/3/2026, ore 3:00:
Jannik Sinner Ranking: 1
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Alexander Zverev Ranking: 3
Aggiorna

MADRID (Spagna) - Quarta finale consecutiva per Jannik Sinner, ora in campo sul rosso del Santana per contendere a Sascha Zverev il 1000 di Madrid, uno dei due Masters mancanti nella bacheca del numero 1 al mondo insieme agli Internazionali d'Italia (al via il 6 maggio). I due si ritrovano dopo 3 semifinali consecutive stagionali, con il tedesco che alla Caja Magica ha già trionfato nel 2018 e nel 2021 (contro Matteo Berrettini). Benvenuti alla diretta della finale di Madrid!

16:57

Tutto pronto al Santana

Cresce l'attesa per l'inizio della finale del Madrid Open: attesi a breve in campo Jannik Sinner e Alexander Zverev.

16:50

Il montepremi

Il titolo del Masters 1000 di Madrid vale - precisamente - 1.007.165 euro, mentre il finalista sconfitto riceverà un assegno da 535.585.

16:45

Il 'mistero' Alcaraz

La dottoressa Martinez Romero preoccupa i fan del fuoriclasse murciano: COSA HA DETTO.

16:30

La semifinale

A mezz'ora dal match decisivo con Zverev, rivivi QUI le emozioni della sfida stravinta da Sinner contro Fils.

16:15

Dove vederla in tv e streaming

Ecco dove vedere la finale del Masters 1000 di Madrid: TUTTI I DETTAGLI.

16:00

Forfait a Roma?

Sinner insinua il dubbio: "Tra Madrid e gli Internazionali cercherò...". LA CONFERENZA.

15:45

La strategia per la finale

Zverev rende merito a Sinner e Alcaraz: "Con loro match mai uguali". L'APPROFONDIMENTO.

15:30

Sinner-Zverev: i precedenti

Sinner e Zverev si ritrovano per la 14ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 9 vittorie per l'azzurro, la cui ultima sconfitta contro il tedesco risale agli ottavi degli Us Open del 2023. Questi tutti gli incontri disputati:

  • 2026, Monte Carlo, semifinale: Sinner b. Zverev 6-1, 6-4
  • 2026, Miami, semifinale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4)
  • 2026, Indian Wells, semifinale: Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
  • 2025, Atp Finals, Round Robin: Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
  • 2025, Parigi-La Defense Arena, semifinale: Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
  • 2025, Vienna, finale: Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
  • 2025, Australian Open, finale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3
  • 2024, Cincinnati, semifinale: Sinner b. Zverev 7-6(9), 5-7, 7-6(4)
  • 2023, Us Open, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
  • 2022, Monte Carlo, quarti: Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6(5)
  • 2021, Us Open, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6(7)
  • 2020, Colonia 2, semifinale: Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3
  • 2020, Roland Garros, ottavi: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
Caja Magica, Madrid, Spagna. 

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