Sinner-Zverev, diretta Madrid Masters 1000: la finale in tempo reale

MADRID (Spagna) - Quarta finale consecutiva per Jannik Sinner, ora in campo sul rosso del Santana per contendere a Sascha Zverev il 1000 di Madrid, uno dei due Masters mancanti nella bacheca del numero 1 al mondo insieme agli Internazionali d'Italia (al via il 6 maggio). I due si ritrovano dopo 3 semifinali consecutive stagionali, con il tedesco che alla Caja Magica ha già trionfato nel 2018 e nel 2021 (contro Matteo Berrettini). Benvenuti alla diretta della finale di Madrid!
16:57
Tutto pronto al Santana
Cresce l'attesa per l'inizio della finale del Madrid Open: attesi a breve in campo Jannik Sinner e Alexander Zverev.
16:50
Il montepremi
Il titolo del Masters 1000 di Madrid vale - precisamente - 1.007.165 euro, mentre il finalista sconfitto riceverà un assegno da 535.585.
16:45
Il 'mistero' Alcaraz
La dottoressa Martinez Romero preoccupa i fan del fuoriclasse murciano: COSA HA DETTO.
16:30
La semifinale
A mezz'ora dal match decisivo con Zverev, rivivi QUI le emozioni della sfida stravinta da Sinner contro Fils.
16:15
Dove vederla in tv e streaming
Ecco dove vedere la finale del Masters 1000 di Madrid: TUTTI I DETTAGLI.
16:00
Forfait a Roma?
Sinner insinua il dubbio: "Tra Madrid e gli Internazionali cercherò...". LA CONFERENZA.
15:45
La strategia per la finale
Zverev rende merito a Sinner e Alcaraz: "Con loro match mai uguali". L'APPROFONDIMENTO.
15:30
Sinner-Zverev: i precedenti
Sinner e Zverev si ritrovano per la 14ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 9 vittorie per l'azzurro, la cui ultima sconfitta contro il tedesco risale agli ottavi degli Us Open del 2023. Questi tutti gli incontri disputati:
- 2026, Monte Carlo, semifinale: Sinner b. Zverev 6-1, 6-4
- 2026, Miami, semifinale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4)
- 2026, Indian Wells, semifinale: Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
- 2025, Atp Finals, Round Robin: Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
- 2025, Parigi-La Defense Arena, semifinale: Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- 2025, Vienna, finale: Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025, Australian Open, finale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3
- 2024, Cincinnati, semifinale: Sinner b. Zverev 7-6(9), 5-7, 7-6(4)
- 2023, Us Open, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2022, Monte Carlo, quarti: Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6(5)
- 2021, Us Open, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6(7)
- 2020, Colonia 2, semifinale: Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3
- 2020, Roland Garros, ottavi: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3