Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del 1000 di Madrid

Sarà ancora Jannik Sinner contro Sascha Zverev, ma questa volta in finale. Orfano del padrone di casa e numero 2 Atp Carlos Alcaraz, il 1000 di Madrid apre i cancelli del Santana ai numeri 1 e 3 al mondo, che dopo 3 semifinali consecutive si contendono ora il quarto Masters stagionale. Un big title già presente nella bacheca del tedesco, che sul rosso della Caja Magica ha trionfato nel 2021 contro Matteo Berrettini. Non invece in quella del 4 volte campione Slam, che a 24 anni vanta una collezione di 8 Masters in cui gli unici pezzi mancanti sono proprio quelli di Madrid, dove non è mai andato oltre i quarti del 2024 (quando diede forfait causa infortunio all'anca) e Roma (prossimo ad aprire i cancelli il 6 maggio). L'azzurro si presenta all'appuntamento con 1 solo set ceduto all'esordio contro Benjamin Bonzi, a cui è seguito un percorso non immune alla stanchezza di una stagione che ha già fatto la storia (vedi il Sunshine Double) e che ha proposto nuovi banchi di prova come il talento Rafael Jodar, sconfitto in due parziali ma non senza difficoltà, quelle che servono all'altoatesino per sfoderare i colpi da numero 1 al mondo e risolvere i momenti più insidiosi del match. Sono invece 2 i set persi dal 3 volte finalista Major: il primo al debutto contro Mariano Navone e il secondo agli ottavi contro Jakub Mensik. In semifinale, Sinner e Zverev hanno invece sconfitto rispettivamente Arthur Fils (6-2, 6-4) e Alexander Blockx (6-2, 7-5).