Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini e Sonego subito fuori a Roma: il Martello si arrende a Popyrin in 2 set

Il romano cade al primo turno del Masters 1000 di casa, vittorie per Basiletti e Bellucci. Eliminati Sonny e Cadenasso, mentre il derby va a Pellegrino

ROMA - Si interrompe all’esordio il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali. Al Foro Italico, il 2 volte campione del mondo si arrende in 2 set ad Alexei Popyrin con il finale di 2-6, 3-6. Uno score che spegne sul nascere il sogno di un rinascita del Martello, che proprio sul rosso di casa lo scorso anno si ritirava al terzo turno contro Casper Ruud, soccombendo ancora una volta all’infortunio agli addominali che lo avrebbe trascinato ai margini della top 100 dove tuttora risiede. Il match contro l’australiano, che al prossimo turno affronterà Jakub Mensik, ha conosciuto anche un momento di tensione con l'azzurro che a inizio secondo set ha contestato la scelta del giudice di far rigiocare lo scambio dopo la caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta di Popyrin - episodio che ha condizionato il gioco poi vinto al servizio dal numero 60 Atp - . Esce di scena anche Federico Cinà, che si arrende al terzo set al semifinalista di Madrid Alexander Blockx: 6-4, 1-6, 3-6 lo score. La promessa azzurra, che alla Caja Magica era invece andato ko all’esordio, si arrende ancora una volta al debutto al Foro Italico dopo la sconfitta dello scorso anno contro Mariano Navone. Per il palermitano classe 2007 è il quarto impegno sul circuito maggiore dopo le quali dell’Australian Open, il 250 di Marrakech (ko alla prima) e i 1000 di Madrid e Roma. Nel suo bilancio stagionale anche il trionfo al Challenger di Pune, India. Così anche Francesco Maestrelli, caduto contro Roberto Bautista Agut per 6-3, 7-6. Bene invece Mattia Bellucci, che supera Roman Burruchaga con un doppio 6-4 e raggiunge l'altro argentino in gara Tomas Etcheverry.

Berrettini agli Internazionali

  • 2026, 1º turno: Popyrin b. Berrettini 6-2, 6-3
  • 2025, 3º turno: Ruud b. Berrettini 7-5, 2-0, rit.
  • 2021, ottavi: Tsitsipas b. Berrettini 7-6, 6-2
  • 2020, quarti: Ruud b. Berrettini 4-6, 6-3, 7-6
  • 2019, ottavi: Schwartzman b. Berrettini 6-3, 6-4
  • 2018, 3º turno: Zverev b. Berrettini 7-5, 6-2
  • 2017, 2º turno: Fognini b. Berrettini 6-1, 6-3

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Cadenasso eliminato in rimonta

Saluta Roma anche Gianluca Cadenasso (numero 196 al mondo) sconfitto in rimonta dall'argentino Thiago Agustin Tirante (numero 69 al mondo) con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 6-0 dopo 2 ore e 9 minuti. L'azzurro classe 2004 intravede il traguardo quando, dopo aver vinto bene al tie-break (7-5) il primo set, si porta 4-2 e servizio nel 2°. Sul bello, però, non riesce a finalizzare con l'avversario che piazza un micidiale parziale di 10 giochi consecutivi per vincere la seconda frazione e poi la terza.

Sonego lotta ma vince Buse

La serata amara azzurra prosegue con l'eliminazione anche Lorenzo Sonego sconfitto dallo svizzero Ignacio Buse (numero 62 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-3 in 102 minut. Nella prima frazione il break al 5° gioco con Buse che lo conferma (4-2) dopo aver salvato 4 palle break per poi chiudere 6-3 con il secondo break della frazione. Sonego subisce il contraccolpo e Buse ne approfitta volando sul 3-0 ad inizio 2° set. Il torinese rischia il doppio break, si salva, recupera anche il break (4-3) ma poi lo perde di nuovo con Buse che manda i titoli di coda.

Derby a Pellegrino

Andrea Pellegrino (arrivato dalle qualificazioni) fa suo il derby azzurro contro Luca Nardi ed avanza al 2° turno dove affronterà il francese Arthur Fils (numero 17 al mondo). Sul campo della BNP Paribas Arena il biscegliese numero 155 al mondo si impone in rimonta per 4-6, 6-3, 6-3 in 2 ore e 13 minuti
Nardi parte bene (2-0) ma Pellegrino rientra subito. Al 6° gioco Nardi annulla una palla break e poi è lui a strappare la battuta al connazionale per portarsi sul 5-3. Il pesarese non trema nel momento della verità e con il servizio si prende la prima frazione condizionata da una forte tensione. Pellegrino si scoraggia e porta la partita al 3° set dopo aver vinto per 6-3 la seconda frazione. Il pugliese è in fiducia e lo conferma con il break al 3° gioco della terza frazione per confermarlo (3-1), Nardi prova una reazione ma Pellegrino è gelido nell'annullare la palla break all'8° gioco per portarsi 5-3 e poi strappare nuovamente la battuta al connazionale.
 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Azzurri a Roma, i risultati della giornata

Centrale

Bnp Paribas Arena

  • Basiletti b. Tomljanovic 7-5, 6-4
  • Bellucci b. Burruchaga 6-4, 6-4
  • Pellegrino b. Nardi 4-6, 6-3, 6-3

Supertennis Arena

  • Blockx b. Cinà 4-6, 6-1, 6-3
  • Bautista Agut b. Maestrelli 6-3, 7-6
  • Tirante b. Cadenasso 6-7, 6-4, 6-0

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

ROMA - Si interrompe all’esordio il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali. Al Foro Italico, il 2 volte campione del mondo si arrende in 2 set ad Alexei Popyrin con il finale di 2-6, 3-6. Uno score che spegne sul nascere il sogno di un rinascita del Martello, che proprio sul rosso di casa lo scorso anno si ritirava al terzo turno contro Casper Ruud, soccombendo ancora una volta all’infortunio agli addominali che lo avrebbe trascinato ai margini della top 100 dove tuttora risiede. Il match contro l’australiano, che al prossimo turno affronterà Jakub Mensik, ha conosciuto anche un momento di tensione con l'azzurro che a inizio secondo set ha contestato la scelta del giudice di far rigiocare lo scambio dopo la caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta di Popyrin - episodio che ha condizionato il gioco poi vinto al servizio dal numero 60 Atp - . Esce di scena anche Federico Cinà, che si arrende al terzo set al semifinalista di Madrid Alexander Blockx: 6-4, 1-6, 3-6 lo score. La promessa azzurra, che alla Caja Magica era invece andato ko all’esordio, si arrende ancora una volta al debutto al Foro Italico dopo la sconfitta dello scorso anno contro Mariano Navone. Per il palermitano classe 2007 è il quarto impegno sul circuito maggiore dopo le quali dell’Australian Open, il 250 di Marrakech (ko alla prima) e i 1000 di Madrid e Roma. Nel suo bilancio stagionale anche il trionfo al Challenger di Pune, India. Così anche Francesco Maestrelli, caduto contro Roberto Bautista Agut per 6-3, 7-6. Bene invece Mattia Bellucci, che supera Roman Burruchaga con un doppio 6-4 e raggiunge l'altro argentino in gara Tomas Etcheverry.

Berrettini agli Internazionali

  • 2026, 1º turno: Popyrin b. Berrettini 6-2, 6-3
  • 2025, 3º turno: Ruud b. Berrettini 7-5, 2-0, rit.
  • 2021, ottavi: Tsitsipas b. Berrettini 7-6, 6-2
  • 2020, quarti: Ruud b. Berrettini 4-6, 6-3, 7-6
  • 2019, ottavi: Schwartzman b. Berrettini 6-3, 6-4
  • 2018, 3º turno: Zverev b. Berrettini 7-5, 6-2
  • 2017, 2º turno: Fognini b. Berrettini 6-1, 6-3

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis
1
Berrettini e Sonego subito fuori a Roma: il Martello si arrende a Popyrin in 2 set
2
Cadenasso eliminato in rimonta
3
Azzurri a Roma, i risultati della giornata

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS