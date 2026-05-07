Berrettini e Sonego subito fuori a Roma: il Martello si arrende a Popyrin in 2 set

ROMA - Si interrompe all’esordio il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali. Al Foro Italico, il 2 volte campione del mondo si arrende in 2 set ad Alexei Popyrin con il finale di 2-6, 3-6. Uno score che spegne sul nascere il sogno di un rinascita del Martello, che proprio sul rosso di casa lo scorso anno si ritirava al terzo turno contro Casper Ruud, soccombendo ancora una volta all’infortunio agli addominali che lo avrebbe trascinato ai margini della top 100 dove tuttora risiede. Il match contro l’australiano, che al prossimo turno affronterà Jakub Mensik, ha conosciuto anche un momento di tensione con l'azzurro che a inizio secondo set ha contestato la scelta del giudice di far rigiocare lo scambio dopo la caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta di Popyrin - episodio che ha condizionato il gioco poi vinto al servizio dal numero 60 Atp - . Esce di scena anche Federico Cinà, che si arrende al terzo set al semifinalista di Madrid Alexander Blockx: 6-4, 1-6, 3-6 lo score. La promessa azzurra, che alla Caja Magica era invece andato ko all’esordio, si arrende ancora una volta al debutto al Foro Italico dopo la sconfitta dello scorso anno contro Mariano Navone. Per il palermitano classe 2007 è il quarto impegno sul circuito maggiore dopo le quali dell’Australian Open, il 250 di Marrakech (ko alla prima) e i 1000 di Madrid e Roma. Nel suo bilancio stagionale anche il trionfo al Challenger di Pune, India. Così anche Francesco Maestrelli, caduto contro Roberto Bautista Agut per 6-3, 7-6. Bene invece Mattia Bellucci, che supera Roman Burruchaga con un doppio 6-4 e raggiunge l'altro argentino in gara Tomas Etcheverry.