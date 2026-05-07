Berrettini e Sonego subito fuori a Roma: il Martello si arrende a Popyrin in 2 set

ROMA - Si interrompe all’esordio il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali. Al Foro Italico, il 2 volte campione del mondo si arrende in 2 set ad Alexei Popyrin con il finale di 2-6, 3-6. Uno score che spegne sul nascere il sogno di un rinascita del Martello, che proprio sul rosso di casa lo scorso anno si ritirava al terzo turno contro Casper Ruud, soccombendo ancora una volta all’infortunio agli addominali che lo avrebbe trascinato ai margini della top 100 dove tuttora risiede. Il match contro l’australiano, che al prossimo turno affronterà Jakub Mensik, ha conosciuto anche un momento di tensione con l'azzurro che a inizio secondo set ha contestato la scelta del giudice di far rigiocare lo scambio dopo la caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta di Popyrin - episodio che ha condizionato il gioco poi vinto al servizio dal numero 60 Atp - . Esce di scena anche Federico Cinà, che si arrende al terzo set al semifinalista di Madrid Alexander Blockx: 6-4, 1-6, 3-6 lo score. La promessa azzurra, che alla Caja Magica era invece andato ko all’esordio, si arrende ancora una volta al debutto al Foro Italico dopo la sconfitta dello scorso anno contro Mariano Navone. Per il palermitano classe 2007 è il quarto impegno sul circuito maggiore dopo le quali dell’Australian Open, il 250 di Marrakech (ko alla prima) e i 1000 di Madrid e Roma. Nel suo bilancio stagionale anche il trionfo al Challenger di Pune, India. Così anche Francesco Maestrelli, caduto contro Roberto Bautista Agut per 6-3, 7-6. Bene invece Mattia Bellucci, che supera Roman Burruchaga con un doppio 6-4 e raggiunge l'altro argentino in gara Tomas Etcheverry.
Berrettini agli Internazionali
- 2026, 1º turno: Popyrin b. Berrettini 6-2, 6-3
- 2025, 3º turno: Ruud b. Berrettini 7-5, 2-0, rit.
- 2021, ottavi: Tsitsipas b. Berrettini 7-6, 6-2
- 2020, quarti: Ruud b. Berrettini 4-6, 6-3, 7-6
- 2019, ottavi: Schwartzman b. Berrettini 6-3, 6-4
- 2018, 3º turno: Zverev b. Berrettini 7-5, 6-2
- 2017, 2º turno: Fognini b. Berrettini 6-1, 6-3
Cadenasso eliminato in rimonta
Saluta Roma anche Gianluca Cadenasso (numero 196 al mondo) sconfitto in rimonta dall'argentino Thiago Agustin Tirante (numero 69 al mondo) con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 6-0 dopo 2 ore e 9 minuti. L'azzurro classe 2004 intravede il traguardo quando, dopo aver vinto bene al tie-break (7-5) il primo set, si porta 4-2 e servizio nel 2°. Sul bello, però, non riesce a finalizzare con l'avversario che piazza un micidiale parziale di 10 giochi consecutivi per vincere la seconda frazione e poi la terza.
Sonego lotta ma vince Buse
La serata amara azzurra prosegue con l'eliminazione anche Lorenzo Sonego sconfitto dallo svizzero Ignacio Buse (numero 62 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-3 in 102 minut. Nella prima frazione il break al 5° gioco con Buse che lo conferma (4-2) dopo aver salvato 4 palle break per poi chiudere 6-3 con il secondo break della frazione. Sonego subisce il contraccolpo e Buse ne approfitta volando sul 3-0 ad inizio 2° set. Il torinese rischia il doppio break, si salva, recupera anche il break (4-3) ma poi lo perde di nuovo con Buse che manda i titoli di coda.
Derby a Pellegrino
Andrea Pellegrino (arrivato dalle qualificazioni) fa suo il derby azzurro contro Luca Nardi ed avanza al 2° turno dove affronterà il francese Arthur Fils (numero 17 al mondo). Sul campo della BNP Paribas Arena il biscegliese numero 155 al mondo si impone in rimonta per 4-6, 6-3, 6-3 in 2 ore e 13 minuti
Nardi parte bene (2-0) ma Pellegrino rientra subito. Al 6° gioco Nardi annulla una palla break e poi è lui a strappare la battuta al connazionale per portarsi sul 5-3. Il pesarese non trema nel momento della verità e con il servizio si prende la prima frazione condizionata da una forte tensione. Pellegrino si scoraggia e porta la partita al 3° set dopo aver vinto per 6-3 la seconda frazione. Il pugliese è in fiducia e lo conferma con il break al 3° gioco della terza frazione per confermarlo (3-1), Nardi prova una reazione ma Pellegrino è gelido nell'annullare la palla break all'8° gioco per portarsi 5-3 e poi strappare nuovamente la battuta al connazionale.
Azzurri a Roma, i risultati della giornata
Centrale
- Popyrin b. Berrettini 6-2, 6-3
- Paolini b. Jeanjean 6-7, 6-2, 6-4
- Buse b. Sonego 6-3, 6-3
Bnp Paribas Arena
- Basiletti b. Tomljanovic 7-5, 6-4
- Bellucci b. Burruchaga 6-4, 6-4
- Pellegrino b. Nardi 4-6, 6-3, 6-3
Supertennis Arena
- Blockx b. Cinà 4-6, 6-1, 6-3
- Bautista Agut b. Maestrelli 6-3, 7-6
- Tirante b. Cadenasso 6-7, 6-4, 6-0
ROMA - Si interrompe all’esordio il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali. Al Foro Italico, il 2 volte campione del mondo si arrende in 2 set ad Alexei Popyrin con il finale di 2-6, 3-6. Uno score che spegne sul nascere il sogno di un rinascita del Martello, che proprio sul rosso di casa lo scorso anno si ritirava al terzo turno contro Casper Ruud, soccombendo ancora una volta all’infortunio agli addominali che lo avrebbe trascinato ai margini della top 100 dove tuttora risiede. Il match contro l’australiano, che al prossimo turno affronterà Jakub Mensik, ha conosciuto anche un momento di tensione con l'azzurro che a inizio secondo set ha contestato la scelta del giudice di far rigiocare lo scambio dopo la caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta di Popyrin - episodio che ha condizionato il gioco poi vinto al servizio dal numero 60 Atp - . Esce di scena anche Federico Cinà, che si arrende al terzo set al semifinalista di Madrid Alexander Blockx: 6-4, 1-6, 3-6 lo score. La promessa azzurra, che alla Caja Magica era invece andato ko all’esordio, si arrende ancora una volta al debutto al Foro Italico dopo la sconfitta dello scorso anno contro Mariano Navone. Per il palermitano classe 2007 è il quarto impegno sul circuito maggiore dopo le quali dell’Australian Open, il 250 di Marrakech (ko alla prima) e i 1000 di Madrid e Roma. Nel suo bilancio stagionale anche il trionfo al Challenger di Pune, India. Così anche Francesco Maestrelli, caduto contro Roberto Bautista Agut per 6-3, 7-6. Bene invece Mattia Bellucci, che supera Roman Burruchaga con un doppio 6-4 e raggiunge l'altro argentino in gara Tomas Etcheverry.
Berrettini agli Internazionali
- 2026, 1º turno: Popyrin b. Berrettini 6-2, 6-3
- 2025, 3º turno: Ruud b. Berrettini 7-5, 2-0, rit.
- 2021, ottavi: Tsitsipas b. Berrettini 7-6, 6-2
- 2020, quarti: Ruud b. Berrettini 4-6, 6-3, 7-6
- 2019, ottavi: Schwartzman b. Berrettini 6-3, 6-4
- 2018, 3º turno: Zverev b. Berrettini 7-5, 6-2
- 2017, 2º turno: Fognini b. Berrettini 6-1, 6-3