Berrettini, buona la prima a Valencia e Daniel ko: ecco chi affronta agli ottavi

Parte bene l'avventura di Matteo Berrettini a Valencia. Il tennista azzurro, numero 100 del ranking ATP, ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale in Spagna dopo aver messo ko il giapponese Taro Daniel - numero 335 al mondo - in due set. L'incontro è durato un'ora e 25 minuti, in cui Berrettini non ha concesso nemmeno un set al proprio avversario, con l'azzurro che si è imposto col punteggio di 6-4, 6-2. 'The Hammer' mette dunque una pezza all'eliminazione rimediata agli Internazionali di Roma, torneo che l'azzurro ha salutato al primo turno dopo aver perso contro l'australiano Alexey Popirin in due set, col punteggio di 6-2, 6-3. Il percorso di Berrettini a Valencia invece avanzerà.