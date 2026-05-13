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Berrettini, buona la prima a Valencia e Daniel ko: ecco chi affronta agli ottavi

Il tennista romano vince all'esordio in Spagna col punteggio di due set a zero, staccando il pass per il turno successivo
2 min
TennisBerrettiniValencia
Berrettini, buona la prima a Valencia e Daniel ko: ecco chi affronta agli ottavi© BARTOLETTI

Parte bene l'avventura di Matteo Berrettini a Valencia. Il tennista azzurro, numero 100 del ranking ATP, ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale in Spagna dopo aver messo ko il giapponese Taro Daniel - numero 335 al mondo - in due set. L'incontro è durato un'ora e 25 minuti, in cui Berrettini non ha concesso nemmeno un set al proprio avversario, con l'azzurro che si è imposto col punteggio di 6-4, 6-2. 'The Hammer' mette dunque una pezza all'eliminazione rimediata agli Internazionali di Roma, torneo che l'azzurro ha salutato al primo turno dopo aver perso contro l'australiano Alexey Popirin in due set, col punteggio di 6-2, 6-3. Il percorso di Berrettini a Valencia invece avanzerà.

Berrettini, esordio ok a Valencia: Daniel Taro ko

Matteo Berrettini supera il primo turno alla Copa Faulconbridge, torneo Atp Challenger in corso sulla terra battuta di Valencia (Spagna, 272.272 euro di montepremi). Il tennista romano negli ottavi se la vedrà con l'argentino Camilo Ugo Carabelli, testa di serie numero 4 e n.61 Atp, in gara direttamente dal secondo turno senza passare dai sedicesimi in Spagna. L'azzurro è l'unico tennista italiano in gara al torneo attualmente in corso a Valencia.

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