Sinner in finale a Roma svela un retroscena: "Ieri notte ho faticato, in genere..."

Le parole di Sinner

"Di notte solitamente non faccio fatica a dormire, mentre ieri sì. Il terzo set era quasi finito, ma non sai mai cosa può accadere. È quasi un nuovo inizio. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire. Ruud sta giocando un tennis di gran lunga migliore: ogni partita è diversa. Sono felice di giocarmi la finale perché è un torneo speciale. Se andrà bene, sarò molto contento. Questo è un campo speciale, già dalla prima volta nel 2019 che ci ho giocato con la wild card. L'anno scorso la finale non è andata come volevamo. Ci riproviamo e vediamo cosa succede", le parole di Jannik Sinner al termine della sfida contro Medvedev.