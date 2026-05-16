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Sinner in finale a Roma svela un retroscena: "Ieri notte ho faticato, in genere..."

Il fuoriclasse azzurro ha commentato il successo a Roma in semifinale contro Medvedev: "L'anno scorsa non è andata come volevamo..."
2 min

ROMA - "Giocare tutto in così poco tempo è una sfida diversa". Provato, ma visibilmente soddisfatto, Jannik Sinner commenta così a caldo il successo ottenuto contro Daniil Medvedev. Una semifinale che ha vissuto diverse fasi, con un primo set dominato e un secondo di grandi difficoltà, fino all'interruzione per pioggia e al rinvio - lampo - a oggi per chiudere un terzo già 'indirizzato'.

Le parole di Sinner

"Di notte solitamente non faccio fatica a dormire, mentre ieri sì. Il terzo set era quasi finito, ma non sai mai cosa può accadere. È quasi un nuovo inizio. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire. Ruud sta giocando un tennis di gran lunga migliore: ogni partita è diversa. Sono felice di giocarmi la finale perché è un torneo speciale. Se andrà bene, sarò molto contento. Questo è un campo speciale, già dalla prima volta nel 2019 che ci ho giocato con la wild card. L'anno scorso la finale non è andata come volevamo. Ci riproviamo e vediamo cosa succede", le parole di Jannik Sinner al termine della sfida contro Medvedev.

 

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