“Impressionante”, “Congratulazioni!”: da Alcaraz a Djokovic, tutti per Sinner

ROMA - L'impresa di Jannik Sinner , primo azzurro a trionfare agli Internazionali BNL d'Italia 50 anni esatti dopo Adriano Panatta e secondo tennista nella storia a completare il Career Golden Masters (cioè vincere tutti i tornei Masters 1000) dopo Novak Djokovic , ha ricevuto il meritato riscontro sui social anche dai suoi più diretti rivali. È stato proprio Nole Djokovic uno dei primi a congratularsi con il numero uno del mondo, con due post su Instagram.

Le congratulazioni dei colleghi: da Nole a Carlos

Nel primo scrive "Congratulazioni Jannik! Impressionante" condiviedendo il post del profilo ufficiale del torneo. In un altro post sempre Djokovic si rivolge a Sinner con un "Benvenuto nel club, Jannik". Il riferimento è al primato di unici due giocatori ad aver vinto in carriera almeno una volta tutto i Masters 1000 (il serbo ci è riuscito due volte).

Ma complimenti sono arrivati all'azzurro anche da Carlos Alcaraz, che sempre via Instagram ha scritto: "Congratulazioni Jannik per aver completato il Golden Masters! Te lo sei meritato". Congratulazioni via social per Sinner anche da Jasmine Paolini, campionessa al Foro Italico nel 2025 che ha pubbliato al foto dei vincitori romani (Vavassori-Bolelli e Sinner) scrivendo "Ragazzi ed atleti incredibili", e da Flavio Cobolli