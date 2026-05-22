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Se in 4 mesi e mezzo Sinner ha già pagato 1,4 milioni di tasse

Già nel 2025, fra le persone fisiche il N.1 era stato uno dei maggiori contribuenti del Fisco, pagando circa 1,5 milioni di euro, oltre alle imposte su investimenti immobiliari e sponsorizzazioni
Xavier Jacobelli
1 min
sinner

Il sito ufficiale dell'Atp ha quantificato il montepremi che Jannik Sinner si è aggiudicato sinora grazie agli straordinari successi inanellati nei primi quattro mesi e mezzo  del 2026. Ammontano a 6,7 milioni di dollari lordi, circa 5,8 milioni di euro. Per i quali, il

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