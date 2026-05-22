Se in 4 mesi e mezzo Sinner ha già pagato 1,4 milioni di tasse

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Il sito ufficiale dell'Atp ha quantificato il montepremi che Jannik Sinner si è aggiudicato sinora grazie agli straordinari successi inanellati nei primi quattro mesi e mezzo del 2026. Ammontano a 6,7 milioni di dollari lordi, circa 5,8 milioni di euro. Per i quali, il
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