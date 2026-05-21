Sinner al Roland Garros, l’avversario del debutto. Il possibile tabellone fino alla finale

Sarà la wild card di casa e numero 171 Atp Clement Tabur l'avversario al debutto di Jannik Sinner. Sorteggiati tutti gli incroci del tabellone principale, il numero 1 al mondo e 4 volte campione Slam torna in campo al Roland Garros per difendere anzitutto i punti raccolti fino alla storica finale del 2025 persa contro il rivale Carlos Alcaraz: la tenosinovite diagnosticata al campione in carica, ha però privato Parigi del sogno di una riedizione dell'indimenticato spettacolo dello scorso anno. Fra i top ten, il numero 3 al mondo Alexander Zverev, finalista al Roland Garros 2024 (una delle 3 finali Major perse in carriera dal tedesco classe '97) esordirà invece contro Benjamin Bonzi. C'è poi l'eterno Nole Djokovic, 3 volte campione sul rosso di Parigi - 4 se si considera l'oro olimpico del 2024 - atteso da Giovanni Mpetshi Perricard. Quanto agli altri azzurri in gara, il numero 14 Atp Flavio Cobolli - reduce dal ko al primo turno di Amburgo dove non è quindi riuscito a difendere il titolo - affronterà un qualificato o lucky loser, mentre il numero 16 Luciano Darderi - che continua il proprio cammino al 500 amburghese - sarà impegnato contro Sebastian Ofner. Matteo Berrettini è stato invece sorteggiato contro Marton Fucsovics. E ancora, Lorenzo Sonego contro un qualificato o lucky loser, Mattia Bellucci contro Quentin Halys e Matteo Arnaldi contro Tallon Griekspoor. Infine, nel tabellone ci saranno anche Andrea Pellegrino, uscito vincitore dal derby contro Marco Cecchinato - che al Roland Garros vanta la semifinale del 2018 - e Federico Cinà, che dopo rimontato Alexis Galarneau si è aggiudicato il terzo e decisivo turno delle qualificazioni, consentendo quindi all'Italtennis di vantare 9 azzurri in gara al Roland Garros. Non risponde invece all'appello il numero 2 d'Italia Lorenzo Musetti, fermato da una lesione al retto femorale sinistro che rischia inoltre di trascinarlo fuori dalla top 20. Nel femminile, la numero 1 d’Italia Jasmine Paolini esordirà contro la numero 45 Wta Dayana Yastremska, mentre Elisabetta Cocciaretto attende una qualificata o lucky loser.