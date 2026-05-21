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Sinner al Roland Garros, l’avversario del debutto. Il possibile tabellone fino alla finale

Il numero 1 al mondo e 4 volte campione Slam torna in campo sul rosso di Parigi dove debutterà contro una wild card di casa. Tutti gli incroci del main draw
7 min
Roland GarrossinnerCobolli

Sarà la wild card di casa e numero 171 Atp Clement Tabur l'avversario al debutto di Jannik Sinner. Sorteggiati tutti gli incroci del tabellone principale, il numero 1 al mondo e 4 volte campione Slam torna in campo al Roland Garros per difendere anzitutto i punti raccolti fino alla storica finale del 2025 persa contro il rivale Carlos Alcaraz: la tenosinovite diagnosticata al campione in carica, ha però privato Parigi del sogno di una riedizione dell'indimenticato spettacolo dello scorso anno. Fra i top ten, il numero 3 al mondo Alexander Zverev, finalista al Roland Garros 2024 (una delle 3 finali Major perse in carriera dal tedesco classe '97) esordirà invece contro Benjamin Bonzi. C'è poi l'eterno Nole Djokovic, 3 volte campione sul rosso di Parigi - 4 se si considera l'oro olimpico del 2024 - atteso da Giovanni Mpetshi Perricard. Quanto agli altri azzurri in gara, il numero 14 Atp Flavio Cobolli - reduce dal ko al primo turno di Amburgo dove non è quindi riuscito a difendere il titolo - affronterà un qualificato o lucky loser, mentre il numero 16 Luciano Darderi - che continua il proprio cammino al 500 amburghese - sarà impegnato contro Sebastian Ofner. Matteo Berrettini è stato invece sorteggiato contro Marton Fucsovics. E ancora, Lorenzo Sonego contro un qualificato o lucky loser, Mattia Bellucci contro Quentin Halys e Matteo Arnaldi contro Tallon Griekspoor. Infine, nel tabellone ci saranno anche Andrea Pellegrino, uscito vincitore dal derby contro Marco Cecchinato - che al Roland Garros vanta la semifinale del 2018 - e Federico Cinà, che dopo rimontato Alexis Galarneau si è aggiudicato il terzo e decisivo turno delle qualificazioni, consentendo quindi all'Italtennis di vantare 9 azzurri in gara al Roland Garros. Non risponde invece all'appello il numero 2 d'Italia Lorenzo Musetti, fermato da una lesione al retto femorale sinistro che rischia inoltre di trascinarlo fuori dalla top 20. Nel femminile, la numero 1 d’Italia Jasmine Paolini esordirà contro la numero 45 Wta Dayana Yastremska, mentre Elisabetta Cocciaretto attende una qualificata o lucky loser.

Sinner al Roland Garros: il possibile cammino fino alla finale

Questo il possibile tabellone di Sinner basato sul seeding fino alla finale in programma il 7 giugno:

  • 1º turno - Tabur
  • 2º turno - Fearnley / J. Cerundolo
  • 3º turno - Moutet / Landaluce / Kopriva
  • 4º turno - Darderi / Rinderknech / Berrettini
  • Quarti di finale - Shelton / Bublik / Tiafoe / Griekspoor / Arnaldi / Tsitsipas
  • Semifinale - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Vacherot / Tien
  • Finale - Zverev / Djokovic / Fritz / De Minaur / Ruud / Fils / Jodar / Mensik / Fonseca / Rublev

Sinner al Roland Garros: tutti i prececenti

  • 2020, quarti di finale: ko contro Nadal (6-7, 4-6, 1-6)
  • 2021, 4º turno: ko contro Nadal (5-7, 3-6, 0-6)
  • 2022, 4º turno: rit. contro Rublev (6-1, 4-6, 0-2)
  • 2023, 2º turno: ko contro Altmaier (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7)
  • 2024, semifinale: ko contro Alcaraz (6-2, 3-6, 6-3, 4-6, 3-6)
  • 2025, finale: ko contro Alcaraz (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7)

I 9 italiani al Roland Garros 2026

Questi dunque tutti gli italiani in gara a Parigi, con i rispettivi avversari all'esordio:

  • Sinner-Tabur (lunedì 25 maggio)
  • Cobolli-qualificato/lucky loser 
  • Darderi-Ofner (lunedì 25 maggio)
  • Sonego-qualificato/lucky loser 
  • Bellucci-Halys (domenica 24 maggio)
  • Berrettini-Fucsovics (lunedì 25 maggio)
  • Arnaldi-Griekspoor (lunedì 25 maggio)
  • Pellegrino (qualificato)
  • Cinà (qualificato)

Roland Garros 2026: i possibili quarti femminili

Questi invece i possibili incroci femminili ai quarti di finale:

  • Sabalenka-Pegula
  • Gauff-Anisimova
  • Swiatek-Svitolina
  • Andreeva-Rybakina 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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