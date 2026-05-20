Sinner cambia ritmo, il piano prima dell’assalto al Roland Garros. E l’ex coach emoziona tutti

Il messaggio di Piatti

Felicità è svegliarsi e leggere i complimenti del coach che ti ha lanciato. Bello il messaggio che Riccardo Piatti ha veicolato sul profilo Instagram del suo Centro di formazione tennistica… «Vedervi insieme, tu e Panatta, è stato per me particolarmente emozionante. Grazie ad Adriano ho cominciato a giocare a tennis e ad amare questo sport. Nel 1984, Panatta mi propose di lavorare per il Centro Tecnico, per cercare e costruire nuovi giocatori. Il mio sogno era che uno di questi potesse vincere Roma e Parigi, dove Adriano aveva fatto la storia. Poi è arrivato Jann che ho avuto la fortuna di veder crescere da vicino e che continua a crescere scrivendo la storia del tennis italiano. Vederli insieme è stato bello. Bravo Jann e bravo il tuo Team. Spero di rivedere quest’abbraccio tra qualche settimana al RG. I sogni a volte si avverano». Felicità sono 50 punti in più in classifica. Che sono niente, nell’ambito dei 14 mila messi insieme da Sinner, ma rappresentano a loro modo un apprezzabile segnale che tutto procede per il meglio. Intanto, la classifica sale a 14.750 punti, grazie a una formula che, a raccontarla tutta, sarebbe fonte estrema di infelicità, ma che prevede una sorta di cadeau (en français, perdinci) per chi migliora il risultato dell’anno precedente.