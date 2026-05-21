Pellegrino mai sazio, prima volta nel main draw del Roland Garros: Cecchinato ko in 2 set

Questa volta il derby è suo. Andrea Pellegrino batte Marco Cecchinato e centra per la prima volta in carriera il tabellone principale del Roland Garros. Il semifinalista di Parigi nel 2018 si arrende in 2 set: 7-6, 6-2 lo score che consente al numero 124 Atp, reduce dagli ottavi di Roma dove si è arreso a Jannik Sinner dopo avere eliminato l'ex top ten Frances Tiafoe, di vivere un'altra inedita gioia stagionale. Alle ore 14 di giovedì 21 maggio, il sorteggio del main draw, quest'anno orfano del campione in carica Carlos Alcaraz.