Paolini ed Errani si separano: una gioca sola, l'altra in coppia con la 18enne Tagger

Le ragazze d’oro del tennis italiano non difenderanno il titolo al Roland Garros. Ecco la notizia a sorpresa scaturita al momento del sorteggio del tabellone del doppio femminile, che non vedrà infatti al via Jasmine Paolini e Sara Errani, dodici mesi fa capaci di alzare i trofei sullo Philippe Chatrier, lo stesso prestigioso palcoscenico dove fra l’altro si erano laureate pure campionesse olimpiche nell’agosto 2024. La 30enne di Bagni di Lucca ha infatti deciso di concentrarsi solo sul singolare (nell’intento di riguadagnarsi un posto nella top ten mondiale), una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma, che l'aveva costretta anche in quel caso a ritirarsi dal doppio (anche in quel caso le azzurre erano chiamate a difendere il trionfo dell’edizione 2025) e probabilmente non ancora del tutto superato. «La scelta di giocare il doppio o meno dipende dalle situazioni - aveva spiegato Jasmine in conferenza stampa -. A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che ci sarebbe stato Parigi. Valutiamo di volta in volta: mi piace giocare il doppio, ma se sento di non essere nelle condizioni giuste preferisco fermarmi».