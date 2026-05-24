Paolini ed Errani si separano: una gioca sola, l'altra in coppia con la 18enne Tagger

Le ragazze d’oro del tennis italiano non difenderanno il titolo al Roland Garros. Ecco la notizia a sorpresa scaturita al momento del sorteggio del tabellone del doppio femminile, che non vedrà infatti al via Jasmine Paolini e Sara Errani, dodici mesi fa capaci di alzare i trofei sullo Philippe Chatrier, lo stesso prestigioso palcoscenico dove fra l’altro si erano laureate pure campionesse olimpiche nell’agosto 2024. La 30enne di Bagni di Lucca ha infatti deciso di concentrarsi solo sul singolare (nell’intento di riguadagnarsi un posto nella top ten mondiale), una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma, che l'aveva costretta anche in quel caso a ritirarsi dal doppio (anche in quel caso le azzurre erano chiamate a difendere il trionfo dell’edizione 2025) e probabilmente non ancora del tutto superato. «La scelta di giocare il doppio o meno dipende dalle situazioni - aveva spiegato Jasmine in conferenza stampa -. A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che ci sarebbe stato Parigi. Valutiamo di volta in volta: mi piace giocare il doppio, ma se sento di non essere nelle condizioni giuste preferisco fermarmi».
Errani con Tagger nel doppio femminile, Bronzetti debutta a Parigi
La veterana Errani si presenterà al torneo parigino in coppia con la giovane austriaca Lilli Tagger, classe 2008 allenata da Francesca Schiavone. Comprensibile la curiosità per vedere all’opera l’inedito binomio: avversarie del primo turno saranno le statunitensi Ashlyn Krueger e Sofia Kenin. Nel tabellone di doppio femminile c'è solo un'altra giocatrice italiana, Elisabetta Cocciaretto, in campo al fianco della spagnola Jessica Bouzas Maneiro: insieme affronteranno al primo turno la giapponese Shuko Aoyama e la taiwanese En-Shuo Liang. Intanto nella giornata di apertura del Major all’ombra della Tour Eiffel debutta Lucia Bronzetti, una delle tre azzurre in gara nel singolare femminile. La 27enne di Villa Verucchio, promossa dalle qualificazioni, apre il cartellone sul campo 6, alle 11, per provare a centrare il primo successo in tabellone al Roland Garros: ostacolo è la 27enne ceca Marie Bouzkova, n. 27 del ranking mondiale, che si è aggiudicata l'unico precedente con la riminese, al secondo turno sul cemento di Guadalajara nel 2022.
Tyra Grant vince a Kosice e vola tra le prime 200 del ranking WTA
L’onore di inaugurare lo stadio Philippe Chatrier (alle 12) spetta invece alla svizzera Belinda Bencic, opposta alla qualificata austriaca Sinja Kraus, quindi sul campo principale parigino occhi puntati sulla russa Mirra Andreeva (n.8) che affronta la wild card locale Fiona Ferro. Sul Suzanne Lenglen un match intrigante tra la statunitense Hailey Baptiste e la ceca Barbora Krejicikova, regina a Parigi nel 2021 e poi nel 2024 a Wimbledon, stesso palcoscenico per l’esordio di Sorana Cirstea, altra possibile outsider dopo il brillante comportamento. In azione sul Campo Simonne-Mathieu invece la recente campionessa di Madrid Marta Kostyuk, mentre sul Campo 13 sarà impegnata l'ex campionessa degli US Open Emma Raducanu, chiamata a misurarsi con l'argentina Solana Sierra. Tutto ciò mentre da Kosice arriva una bella notizia per il tennis italiano. Sfruttando l’abbrivio favorevole delle esperienze fatte a Madrid e Roma, infatti, Tyra Caterina Grant ha conquistato sulla terra slovacca il torneo W75, cogliendo il suo quarto titolo Itf in carriera: 6-3 6-3 in finale sull’esperta tedesca Caroline Werner, avversaria di notevole solidità da fondo, un risultato che apre nuove interessanti prospettive in classifica per la giovane classe 2007 azzurra. Dopo questo successo rispettando il ruolo di prima testa di serie Tyra domani abbatte per la prima volta il muro delle prime duecento giocatrici del mondo, andando a sedersi sulla poltrona di numero 184 Wta, suo nuovo best ranking. Questo significa che la promettente italo-americana potrà prendere parte alle qualificazioni dell’imminente Wimbledon, con la speranza che sia il primo passo di una serie di avventure avvincenti.