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Cinà vittoria show all’esordio al Roland Garros: primo successo in uno Slam, Opelka ko al quinto set!

Il giovane talento azzurro stupisce Parigi e si prende la vittoria contro lo statunitense alla sua prima volta nel tabellone princiaple in un Major
2 min
CinaRoland GarrosTennis

PARIGI (Francia) - Federico Cinà vola al secondo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. Il teenager palermitano - in tabellone principale dopo i successi nelle qualificazioni su Watanuki, Tomic e Galarneau - batte lo statunitense Reilly Opelka in cinque set all'esordio assoluto in un Major e mette in fila la quarta vittoria della sua avventura parigina. 3-6 6-4 6-2 6-7 (6) 6-4, in tre ore e 26 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cinà, che al secondo turno se la vedrà con il vincente del match tra Stan Wawrinka e Jesper de Jong. Bellucci e Sonego gli altri azzurri impegnati sulla terra rossa francese.

La vittoria di Cinà è da record

Cinà, partito dalle qualificazioni, è stato bravo a reagire già dal secondo parziale, strappando il servizio al suo avversario nel finale di set, prima di conquistare ben due break nel terzo parziale. Dopo aver perso il tie-break della quarta manche, Cinà si è imposto su Opelka nella quinta e ultima frazione. Con la vittoria odierna, Cinà diventa il primo tennista nato nel 2007 a vincere un match a livello Slam.

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