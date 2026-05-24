Cinà vittoria show all’esordio al Roland Garros: primo successo in uno Slam, Opelka ko al quinto set!

PARIGI (Francia) - Federico Cinà vola al secondo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. Il teenager palermitano - in tabellone principale dopo i successi nelle qualificazioni su Watanuki, Tomic e Galarneau - batte lo statunitense Reilly Opelka in cinque set all'esordio assoluto in un Major e mette in fila la quarta vittoria della sua avventura parigina. 3-6 6-4 6-2 6-7 (6) 6-4, in tre ore e 26 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cinà, che al secondo turno se la vedrà con il vincente del match tra Stan Wawrinka e Jesper de Jong. Bellucci e Sonego gli altri azzurri impegnati sulla terra rossa francese.