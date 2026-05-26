Paolini aspetta e vince. La paziente francese

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In certi momenti, quando le cose non filano del tutto lisce, nel tennis come nella vita, conta più la sostanza della forma. È ciò a cui ha fatto ricorso Jasmine Paolini per esordire in maniera positiva al Roland Garros e ritrovare un po’ il sorriso propri
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