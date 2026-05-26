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Paolini aspetta e vince. La paziente francese

Jasmine batte Yastremska ritrovando solidità e umiltà: "Sono felice di come ho gestito i momenti difficili, a volte bisogna aspettare e non perdere lucidità"
Gianluca Strocchi
1 min
Jasmine PaoliniRoland Garros
Paolini aspetta e vince. La paziente francese© Getty Images

In certi momenti, quando le cose non filano del tutto lisce, nel tennis come nella vita, conta più la sostanza della forma. È ciò a cui ha fatto ricorso Jasmine Paolini per esordire in maniera positiva al Roland Garros e ritrovare un po’ il sorriso propri

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