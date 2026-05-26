Darderi avanti al Roland Garros: esordio vincente contro Ofner. Il prossimo avversario

Esordio senza imprevisti per Luciano Darderi, che inaugura il proprio cammino al Roland Garros con un successo in 3 set sul numero 122 Atp Sebastian Ofner: 7-6, 6-2, 6-3 lo score che consente al campione azzurro - già reduce dal ko ai quarti di Amburgo e prima ancora dalla semifinale di Roma - di tornare al secondo turno di Parigi (massimo traguardo raggiunto nel 2024) dove affronterà uno tra Ethan Quinn e Francisco Comesana, impegnati sul campo 12. Atteso in campo anche Jannik Sinner, che chiuderà il centrale dopo l'incontro con la wild card di casa e numero 184 Atp Clement Tabur.
Italiani in campo mercoledì 27
Fra gli altri azzurri in gara a Parigi, mercoledì 27 scenderanno in campo Lorenzo Sonego, che dopo avere superato al quinto set Pierre-Hugues Herbert affronterà l'ex top ten Tommy Paul. Attesa anche per Federico Cinà, che dopo l'esordio vincente su Reilly Opelka, sconfitto al quinto set alla sua prima assoluta nel main draw di uno Slam, contenderà il secondo turno a Jesper de Jong, reduce dal successo su Stan Wawrinka - campione a Parigi nel 2015 e ora alla sua ultima stagione prima del ritiro annunciato a inizio anno - .