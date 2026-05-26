Darderi avanti al Roland Garros: esordio vincente contro Ofner. Il prossimo avversario

Esordio senza imprevisti per Luciano Darderi, che inaugura il proprio cammino al Roland Garros con un successo in 3 set sul numero 122 Atp Sebastian Ofner: 7-6, 6-2, 6-3 lo score che consente al campione azzurro - già reduce dal ko ai quarti di Amburgo e prima ancora dalla semifinale di Roma - di tornare al secondo turno di Parigi (massimo traguardo raggiunto nel 2024) dove affronterà uno tra Ethan Quinn e Francisco Comesana, impegnati sul campo 12. Atteso in campo anche Jannik Sinner, che chiuderà il centrale dopo l'incontro con la wild card di casa e numero 184 Atp Clement Tabur.