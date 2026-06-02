Panatta: "Arnaldi mi ha impressionato, colpi pazzeschi". Sui prossimi avversari di Sinner e Alcaraz...

Il tennis italiano continua a regalare soddisfazioni al Roland Garros, anche senza Sinner, eliminato al secondo turno contro Cerundolo. Dopo Cobolli e Berrettini, anche Arnaldi ha staccato il pass per i quarti di finale al termine di una grande partita contro Tiafoe. Un terreno rosso ma tinto anche di azzurro, con la certezza di vedere almeno un giocatore del nostro paese in semifinale. Di tutto questo hanno parlato Panatta e Bertolucci al podcast La Telefonata.
Panatta elogia Arnaldi e punzecchia Tiafoe
Panatta ha subito analizzato la grande vittoria in rimonta di Arnaldi contro Tiafoe agli ottavi di finale del Roland Garros: "Stavano 5-3 al quarto per lo scienziato, credo il giocatore più antipatico mai visto. Top 3 dei più antipatici? Sì, siamo sui livelli di Connors, ma almeno lui vinceva. Devo chiedere scusa ad Arnaldi, l'ho un po' trascurato. Ha fatto colpi pazzeschi, è proprio un bel giocatore. Ero propio contento per la sua vittoria".
E ci ha pensato Bertolucci a descriverlo al meglio: "Il ragazzo gioca bene, ha avuto problemi fisici. Lui è rapido, non è facile da guidare, è molto umorale. Anche a Roma ha giocato benino, qui molto molto bene. Lui deve stare nei top 30 non nei 100".
La nuova generazione
Una serata memorabile per l'Italia, grazie anche alle vittorie di Berrettini e Cobolli. Tre azzurri ai quarti con la certezza di vederne almeno uno in semifinale. Panatta a tal proposito ha le idee chiare sulla nuova scena del tennis: "Tutti quelli che dovevano essere gli avversari di Sinner e Alcaraz si sono sciolti al sole. Ora abbiamo una nuova generazione di giocatori buona. Siamo ormai al passaggio di generazione. Credo che i prossimi avversari di Sinner e Alcaraz saranno Fonseca, Jodar, Mensik. Sono molto talentuosi, non sono sempre uguali come Ruud o Aliassime, una rottura di coglioni. La nuova generazione mi diverte e questo farà molto bene al tennis.
Oltre questi ci metteri anche Cobolli che sta facendo un salto di qualità importante. Lo avevo visto che era un giocatore che sarebbe arrivato. Lui ha un gran vantaggio fisico che non hanno tutti". Bertolucci: "Sono d'accordo, la generazione cha avrebbe dovuto dare fastidio a Sinner e Alcaraz è saltata per aria".
Berrettini contro Arnaldi, il derby italiano
L'analisi si è poi spostata sulla sfida tutta italiana tra Berrettini e Arnaldi, due grandi protagonisti e sorprese del Roland Garros: "Tutti e due hanno fatto una grande battaglia. Forse ne ha fatta di più Arnaldi (come suggerito da Bertolucci ndr), ha finito all'1 e mezza. Ancora adesso secondo me sta sgravato, ma ha tutto il giorno per riposarsi. Speriamo non giochino il primo match - ha spiegato Panatta. Bertolucci ha invice dato chance anche a Cobolli nel suo match: "Per me ha tutti i mezzi per uscirne fuori. Aliassime è un giocatore monotono, ma che può contrastare Cobolli sul piano fisico, ma se Flavio varia ritmo ce la può fare". Panatta: "Cobolli potrebbe dimostrare che il salto di qualità si è consolidato e che quindi è un giocatore da top 10 di diritto".
L'ultima chance di Zverev e la futura top 4
Panatta ha concluso con qualche provocazione: "Zverev dov'è?". Bertolucci: "Se non vince a sto giro, non vincerà più uno Slam. Se mi è dispiaciuto che ha perso Djokovic con Fonseca? No, largo ai giovani. Qualche fenomeno già lo aveva dato per morto, sopravvalutato. Fonseca arriva". Infine Adriano ha chiesto al suo amico Paolo di dirgli chi tra Jodar, Mensik, Fonseca e Cobolli ha più possibilità di arrivare nei primi quattro: "Jodar e Fonseca senza discussione, Mensik molto vicino. Cobolli lo vedo al 5, oltre faccio fatica anche perché poi ci sono anche Sinner e Alcaraz, bisogna fare le gomitate. Quinto/Sesto sarebbe un risultato fenomenale per Cobolli"
Il tennis italiano continua a regalare soddisfazioni al Roland Garros, anche senza Sinner, eliminato al secondo turno contro Cerundolo. Dopo Cobolli e Berrettini, anche Arnaldi ha staccato il pass per i quarti di finale al termine di una grande partita contro Tiafoe. Un terreno rosso ma tinto anche di azzurro, con la certezza di vedere almeno un giocatore del nostro paese in semifinale. Di tutto questo hanno parlato Panatta e Bertolucci al podcast La Telefonata.
Panatta elogia Arnaldi e punzecchia Tiafoe
Panatta ha subito analizzato la grande vittoria in rimonta di Arnaldi contro Tiafoe agli ottavi di finale del Roland Garros: "Stavano 5-3 al quarto per lo scienziato, credo il giocatore più antipatico mai visto. Top 3 dei più antipatici? Sì, siamo sui livelli di Connors, ma almeno lui vinceva. Devo chiedere scusa ad Arnaldi, l'ho un po' trascurato. Ha fatto colpi pazzeschi, è proprio un bel giocatore. Ero propio contento per la sua vittoria".
E ci ha pensato Bertolucci a descriverlo al meglio: "Il ragazzo gioca bene, ha avuto problemi fisici. Lui è rapido, non è facile da guidare, è molto umorale. Anche a Roma ha giocato benino, qui molto molto bene. Lui deve stare nei top 30 non nei 100".