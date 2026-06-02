Panatta: "Arnaldi mi ha impressionato, colpi pazzeschi". Sui prossimi avversari di Sinner e Alcaraz...

Berrettini contro Arnaldi, il derby italiano

L'analisi si è poi spostata sulla sfida tutta italiana tra Berrettini e Arnaldi, due grandi protagonisti e sorprese del Roland Garros: "Tutti e due hanno fatto una grande battaglia. Forse ne ha fatta di più Arnaldi (come suggerito da Bertolucci ndr), ha finito all'1 e mezza. Ancora adesso secondo me sta sgravato, ma ha tutto il giorno per riposarsi. Speriamo non giochino il primo match - ha spiegato Panatta. Bertolucci ha invice dato chance anche a Cobolli nel suo match: "Per me ha tutti i mezzi per uscirne fuori. Aliassime è un giocatore monotono, ma che può contrastare Cobolli sul piano fisico, ma se Flavio varia ritmo ce la può fare". Panatta: "Cobolli potrebbe dimostrare che il salto di qualità si è consolidato e che quindi è un giocatore da top 10 di diritto".