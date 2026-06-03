L’Italia invade il Roland Garros: il dettaglio che spiega l’impresa azzurra a Parigi

Il derby della rinascita

Matteo Primo e Matteo Secondo non si sono mai incontrati, ma in questa vicenda parigina sono legati da un filo comune che va oltre l’evento in sé. Sono partiti da lontano, da una rinascita tardiva, da problemi di infortuni e dai mille dubbi che verrebbero a chiunque tentasse una “remuntada” come la loro. Prima del Roland Garros erano 105 e 103, ora sono 47 e 53… Hanno riconquistato una posizione che permetterà a entrambi di partecipare, da qui alla fine dell’anno, a tutti i tornei che vorranno. Tranne Wimbledon per Berrettini. Matteo è fuori di quattro posti dal tabellone, potrebbe rientrarci grazie a qualche ritiro, più difficilmente con una wild card. Non c’è pronostico nel loro derby. Hanno affrontato il Roland Garros sapendo che sarebbe stato simile a una cronoscalata. Berrettini ha perso un set contro Fucsovics, ha annientato Rinderknecht, è andato al quinto con Comesana, battuto in rimonta, dopo 5 ore e 13 minuti. Poi il Cerundolo Minore. Arnaldi non ha lottato di meno, anzi… Quattro set con Griekspoor, quattro con Tsitsipas, cinque contro Collignon e cinque con Tiafoe, un match andato oltre le 5 ore e 25 di gioco. Entrambi si sono fatti apprezzare per come, nella tenuta generale, hanno saputo innestare nei match quei colpi che hanno ribaltato le partite. Sarà un derby difficile e bello, sempre che le energie li sorreggano fino alla fine. Hanno anche uno staff rinnovato, con Enqvist sulla panca di Berrettini e Colangelo su quella di Arnaldi.