Cobolli-Arnaldi, diretta semifinale Roland Garros: il derby azzurro in tempo reale  

PARIGI (Francia) - Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affrontano questa sera per decidere chi accederà alla finale del Roland Garros 2026 per sfidare Alexander Zverev . Italia ancora protagonista nello slam parigino malgrado l'eliminazione precoce di Jannik Sinner . L’Italia è dunque l’unica nazione sicura di partecipare all’atto conclusivo, per la terza volta da che il tennis è open. Panatta miracolato già prima di entrare in campo, Sinner l’uomo dei tre match point che lo fecero stare così male da sentire il bisogno urgente di andare a vincere Wimbledon, infine uno tra Cobolli e Arnaldi, divisi da un derby che potrebbe annullare qualsiasi ragionevole pronostico.

18:00

Le classifiche

Per entrambi i tennisti azzurri questo Roland Garros darà una grande spinta nel rankings. Matteo Arnaldi entrava nello slam francese da numero 105 al mondo, oggi è virtualmente al 34° posto ed in caso di successo contro Cobolli entrerebbe in Top 20!

Flavio invece è virtualmente in top 10 per la prima volta in carriera. Un traguardo che diventerà aritmetico in caso di accesso alla finale ma anche perdendo in semifinale "grazie" al successo di Zverev ai danni di Mensik

17:45

Zverev primo finalista!

Alexander Zverev rispetta i favori del pronostico battendo Jakub Mensik (numero 29 al mondo) accedendo per la seconda volta in carriera alla finale del Roland Garros, la quarta in un torneo dello Slam. Sul campo Philippe-Chatrier il tedesco numero 3 al mondo ha sconfitto il ceco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 dopo 3 ore di partita. CLICCA QUI per leggere il recap dell'incontro

17:40

Derby numero 35

La sfida a Parigi tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà il primo derby azzurro in una semifinale Slam. Due italiani, infatti, non si erano mai incontrati così avanti in un major. Si tratta del 35° derby italiano nella storia degli Slam. Il primo avvenne nel 1929 al 3° turno del Roland Garros con Uberto De Morpurgo vincente su Leonardo Bonzi, mentre gli ultimi tre sono andati in scena sempre sulla terra rossa di Parigi e turri in questa edizione con Cobolli-Pellegrino, Arnaldi-Berrettini e appunto la sfida odierna tra il romano ed il sanremese

17:35

Cobolli-Arnaldi, i precedenti

Cobolli ed Arnaldi si sono affrontati a livello Atp 2 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 1-1 aggiungendo anche i Challenger le sfide salgono a 5 con il sanremese avanti complessivamente 3-2. L'ultima sfida risale proprio alla passata edizione del Roland Garros con il romano vincente in 4 set

2021 - Napoli 2 (R16): Cobolli 6-1, 3-6, 6-2

2022 - Vicenza (R16): Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4

2022 - Cordenons (R32): Arnaldi 6-3, 5-7, 6-3

2024 - Umago (R16): Arnaldi 6-3, 7-6

2025 - Rolad Garros (R64): Cobolli 6-3, 6-3, 6-7, 6-1

17:30

Cobolli-Arnaldi: diretta tv e streaming

La sfida tra Cobolli ed Arnaldi, valida per le semifinali del Roland Garros, è in programma questa sera sul campo Philippe-Chatrier con inizio non prima delle 19:00. La partita sarà trasmessa in chiaro su NOVE e in streaming su Eurosport, disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Campo Philippe-Chatrier, Parigi (Francia)