Serena Williams e il doppio con Mboko al Queen's: "Mi sono divertita tantissimo". Su Wimbledon...

"È stato davvero divertente. Mi sono divertita tantissimo a giocare con Victoria. Non avevamo mai giocato insieme, ma è stato tutto così naturale giocare con lei". Così la tennista Serena Williams , tornata in campo a quasi quattro anni dal suo ritiro dal circuito . La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla giovane canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Routliffe e la statunitense Melichar-Martinez nel primo turno del torneo Wta 500 del Queen's con i parziali di 7-6, 6-2. "Non ho mai avuto l'opportunità di giocare qui, c'erano sempre e solo i tornei maschili. È stato davvero speciale giocare in un luogo così iconico", ha aggiunto Williams che si è data un voto modesto nella conferenza stampa post-partita. "Un C meno", ha detto Williams, prima di essere un po' indulgente con se stessa. "Considerando tutte le condizioni, tornare a giocare sull'erba non è probabilmente la superficie più facile... Erba, quattro anni. Nel complesso, penso di aver giocato discretamente", ha aggiunto la campionessa statunitense che ha offerto una prestazione altalenante. A tratti è sembrato che avesse perso un po' di smalto ma ha dimostrato che può ancora competere ad alto livello.

Serena Williams, ritorno nel circuito positivo

Persino Williams sembrava sorpresa dalla precisione del suo rovescio vincente, messo a segno con una rapida reazione sul 4-4 nel primo set. Anche il pubblico ha apprezzato, fin dal momento in cui Williams ha messo piede in campo in un pomeriggio soleggiato ma ventoso. La stella americana ha ricevuto una standing ovation al suo ingresso, di gran lunga l'ovazione più fragorosa della giornata all'Andy Murray Arena, persino da un pubblico che poco prima aveva assistito alle vittorie delle tenniste britanniche Emma Raducanu e Katie Boulter nel torneo di singolare dell'HSBC Championships. Era la prima apparizione di Williams al Queen's Club, situato tra i palazzi residenziali vicino a Hammersmith, nella zona ovest di Londra. Il club, che ha ospitato i suoi primi campionati nel 1881, non ha organizzato un torneo femminile per oltre 50 anni, prima che il circuito WTA tornasse in questa sede nel 2025.

Williams: "Wimbledon? Ho ancora un po' di tempo per decidere"

Williams ha attirato al Queen's Club anche alcuni volti noti tra cui la sua amica Lindsey Vonn. La stella dello sci il cui ritorno alle competizioni si è concluso con una caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha assistito alla partita da uno dei balconi. In tribuna anche le due figlie di Williams, Olympia e Adira. Per Adira, nata nel 2023, è stata la prima volta che ha visto sua madre giocare una partita. "Adira voleva andare al negozio di giocattoli e Olympia voleva sapere cosa ci fosse per cena", ha detto Serena che giocherà anche in doppio al torneo di Berlino la prossima settimana. Ma anche dopo un ritorno vincente, non ha ancora deciso se prolungare il suo rientro a Wimbledon, che inizia il 29 giugno. "Vivo un giorno alla volta", ha detto Williams. "Ho ancora un po' di tempo per decidere, e sono stati fantastici nel darmi lo spazio e il tempo necessari per decidere". La Williams non gareggiava da quando aveva dato il suo addio agli US Open del 2022. All'epoca, aveva detto di non voler usare la parola 'ritiro' e aveva invece dichiarato di essere in una fase di 'evoluzione' lontano dal tennis. Prima di ritirarsi, Williams ha vinto 23 titoli del Grande Slam in singolare, di cui sette a Wimbledon. Ha inoltre conquistato 14 titoli del Grande Slam in doppio, tra cui sei a Wimbledon, tutti in coppia con la sorella maggiore Venus Williams.