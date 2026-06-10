Musetti resta ai box: dopo Amburgo e Roland Garros salta anche il Queen's. Incognita Wimbledon

È riposo la parola d'ordine di Lorenzo Musetti, che alle prese con una crisi di risultati in grossa parte condizionata dagli infortuni e che è già costata la top 10, non scenderà in campo al Queen's. Una decisione dovuta al recupero della condizione in vista del ritorno a Wimbledon, dove il numero 3 d'Italia - attualmente numero 16 al mondo - è chiamato a riscattare il ko all'esordio della scorsa edizione contro Nikoloz Basilashvili: gara anche in quell'occasione compromessa dal ritardo nella condizione fisica. A trattenere Musetti ai box dopo le assenze ad Amburgo e Roland Garros, è la lesione al retto femorale rimediata durante il match conto Francisco Cerundolo agli Internazionali d'Italia, dove è poi uscito di scena agli ottavi contro Casper Ruud (3-6, 1-6). La notizia segue la rinuncia di Jannik Sinner al 500 di Halle: anche il numero 1 al mondo e campione in carica a Wimbledon ha scelto di preservarsi in vista del ritorno in campo all'All England.