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Musetti resta ai box: dopo Amburgo e Roland Garros salta anche il Queen's. Incognita Wimbledon

Il numero 3 d'Italia non scenderà in campo al 500 di Londra per continuare la riabilitazione dalla lesione al retto femorale
2 min
musettiQueen'sWimbledon

È riposo la parola d'ordine di Lorenzo Musetti, che alle prese con una crisi di risultati in grossa parte condizionata dagli infortuni e che è già costata la top 10, non scenderà in campo al Queen's. Una decisione dovuta al recupero della condizione in vista del ritorno a Wimbledon, dove il numero 3 d'Italia - attualmente numero 16 al mondo - è chiamato a riscattare il ko all'esordio della scorsa edizione contro Nikoloz Basilashvili: gara anche in quell'occasione compromessa dal ritardo nella condizione fisica. A trattenere Musetti ai box dopo le assenze ad Amburgo e Roland Garros, è la lesione al retto femorale rimediata durante il match conto Francisco Cerundolo agli Internazionali d'Italia, dove è poi uscito di scena agli ottavi contro Casper Ruud (3-6, 1-6). La notizia segue la rinuncia di Jannik Sinner al 500 di Halle: anche il numero 1 al mondo e campione in carica a Wimbledon ha scelto di preservarsi in vista del ritorno in campo all'All England.

Il 2026 di Musetti

  • Roma, ottavi di finale, ko con Casper Ruud 3-6, 1-6
  • Madrid, ottavi di finale, ko con Jiri Lehecka 3-6, 3-6
  • Barcellona, quarti di finale, ko con Arthur Fils 3-6, 4-6
  • Monte Carlo, secondo turno, ko con Valentin Vacherot 6-7, 5-7
  • Indian Wells, secondo turno, ko con Marton Fucsovics 5-7, 1-6
  • Australian Open, quarti di finale, ko con Novak Djokovic 6-4, 6-3, 1-3, rit.
  • 250 Hong Kong, finale, ko con Aleksandr Bublik 6-7, 3-6

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