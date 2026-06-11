Wimbledon diventa ricchissimo: montepremi d’oro, tutte le cifre del torneo

Le dichiarazioni di Deborah Jevans

A spiegare la filosofia alla base di questi investimenti è stata Deborah Jevans, presidentessa dell'All England Lawn Tennis Club, che ha sottolineato come i risultati economici del torneo consentano di sostenere contemporaneamente premi, infrastrutture e sviluppo del movimento tennistico: "Questo annuncio riconosce il successo dei Championships e il fatto che gestiamo un programma sostenibile che ci consente non solo di aumentare i premi in denaro, ma anche di investire nelle strutture, nella stagione sull'erba e nel sostegno al tennis britannico e internazionale". La presidentessa ha inoltre evidenziato la crescita costante registrata negli ultimi dieci anni, a conferma di una strategia di lungo periodo: "L'aumento annunciato oggi prosegue una tendenza di lungo periodo negli investimenti dell'All England Club nei montepremi. Nell'ultimo decennio, il premio destinato ai campioni del singolare è aumentato dell'80%, il premio per il primo turno è cresciuto del 160% e il montepremi totale disponibile per le qualificazioni è aumentato del 393%". Numeri che certificano come Wimbledon continui a essere non soltanto il torneo più iconico del calendario, ma anche uno degli eventi sportivi più solidi e ricchi al mondo.