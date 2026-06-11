Wimbledon diventa ricchissimo: montepremi d’oro, tutte le cifre del torneo

Wimbledon continua a consolidare il proprio status di torneo più prestigioso del tennis mondiale anche sul piano economico, con la speranza che Sinner ne possa fare parte nelle migliori condizioni. L'All England Lawn Tennis Club ha infatti annunciato un montepremi complessivo record di 64,2 milioni di sterline, pari a circa 75,8 milioni di euro, per l'edizione 2026 dei Championships. Si tratta di un incremento del 20% rispetto allo scorso anno, corrispondente a 10,7 milioni di sterline in più, il più consistente aumento annuale mai registrato nella storia del torneo londinese. La crescita riguarda tutte le categorie della manifestazione e conferma la volontà degli organizzatori di continuare a investire sia nei premi destinati agli atleti sia nello sviluppo complessivo del movimento tennistico. Numeri che testimoniano l'ottimo stato di salute economica del torneo e la sua capacità di generare risorse sempre maggiori.
Wimbledon sempre più ricco
L'incremento del montepremi si riflette in modo significativo sui compensi destinati ai protagonisti del tabellone principale. I vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile riceveranno infatti 3,6 milioni di sterline, circa 4,25 milioni di euro, con un aumento del 20% rispetto all'edizione 2025. Anche i finalisti beneficeranno di un importante adeguamento economico: per chi si fermerà all'ultimo atto del torneo è previsto un assegno da 1,8 milioni di sterline, pari a circa 2,12 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto alla passata stagione. Particolarmente significativo è inoltre l'aumento destinato ai giocatori eliminati al primo turno del tabellone principale. Ogni atleta che uscirà all'esordio percepirà 80.000 sterline, circa 94.400 euro, con un incremento del 21% rispetto al 2025. Un segnale importante che conferma l'attenzione degli organizzatori verso una distribuzione più ampia delle risorse economiche lungo tutto il torneo.
Crescono anche qualificazioni, doppi e wheelchair
L'aumento dei premi non riguarda soltanto il singolare. L'All England Club ha infatti previsto un incremento del 10% del montepremi complessivo per i tornei di doppio maschile, femminile e misto, mentre le competizioni wheelchair e quad wheelchair registreranno una crescita del 20%. Importanti novità arrivano anche per il torneo di qualificazione, che metterà a disposizione un montepremi totale di 6,2 milioni di sterline, circa 7,3 milioni di euro, con un aumento del 25% rispetto allo scorso anno. Una scelta che punta a valorizzare ulteriormente anche i giocatori impegnati nella corsa verso il tabellone principale.
Le dichiarazioni di Deborah Jevans
A spiegare la filosofia alla base di questi investimenti è stata Deborah Jevans, presidentessa dell'All England Lawn Tennis Club, che ha sottolineato come i risultati economici del torneo consentano di sostenere contemporaneamente premi, infrastrutture e sviluppo del movimento tennistico: "Questo annuncio riconosce il successo dei Championships e il fatto che gestiamo un programma sostenibile che ci consente non solo di aumentare i premi in denaro, ma anche di investire nelle strutture, nella stagione sull'erba e nel sostegno al tennis britannico e internazionale". La presidentessa ha inoltre evidenziato la crescita costante registrata negli ultimi dieci anni, a conferma di una strategia di lungo periodo: "L'aumento annunciato oggi prosegue una tendenza di lungo periodo negli investimenti dell'All England Club nei montepremi. Nell'ultimo decennio, il premio destinato ai campioni del singolare è aumentato dell'80%, il premio per il primo turno è cresciuto del 160% e il montepremi totale disponibile per le qualificazioni è aumentato del 393%". Numeri che certificano come Wimbledon continui a essere non soltanto il torneo più iconico del calendario, ma anche uno degli eventi sportivi più solidi e ricchi al mondo.
Wimbledon continua a consolidare il proprio status di torneo più prestigioso del tennis mondiale anche sul piano economico, con la speranza che Sinner ne possa fare parte nelle migliori condizioni. L'All England Lawn Tennis Club ha infatti annunciato un montepremi complessivo record di 64,2 milioni di sterline, pari a circa 75,8 milioni di euro, per l'edizione 2026 dei Championships. Si tratta di un incremento del 20% rispetto allo scorso anno, corrispondente a 10,7 milioni di sterline in più, il più consistente aumento annuale mai registrato nella storia del torneo londinese. La crescita riguarda tutte le categorie della manifestazione e conferma la volontà degli organizzatori di continuare a investire sia nei premi destinati agli atleti sia nello sviluppo complessivo del movimento tennistico. Numeri che testimoniano l'ottimo stato di salute economica del torneo e la sua capacità di generare risorse sempre maggiori.
Wimbledon sempre più ricco
L'incremento del montepremi si riflette in modo significativo sui compensi destinati ai protagonisti del tabellone principale. I vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile riceveranno infatti 3,6 milioni di sterline, circa 4,25 milioni di euro, con un aumento del 20% rispetto all'edizione 2025. Anche i finalisti beneficeranno di un importante adeguamento economico: per chi si fermerà all'ultimo atto del torneo è previsto un assegno da 1,8 milioni di sterline, pari a circa 2,12 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto alla passata stagione. Particolarmente significativo è inoltre l'aumento destinato ai giocatori eliminati al primo turno del tabellone principale. Ogni atleta che uscirà all'esordio percepirà 80.000 sterline, circa 94.400 euro, con un incremento del 21% rispetto al 2025. Un segnale importante che conferma l'attenzione degli organizzatori verso una distribuzione più ampia delle risorse economiche lungo tutto il torneo.
Crescono anche qualificazioni, doppi e wheelchair
L'aumento dei premi non riguarda soltanto il singolare. L'All England Club ha infatti previsto un incremento del 10% del montepremi complessivo per i tornei di doppio maschile, femminile e misto, mentre le competizioni wheelchair e quad wheelchair registreranno una crescita del 20%. Importanti novità arrivano anche per il torneo di qualificazione, che metterà a disposizione un montepremi totale di 6,2 milioni di sterline, circa 7,3 milioni di euro, con un aumento del 25% rispetto allo scorso anno. Una scelta che punta a valorizzare ulteriormente anche i giocatori impegnati nella corsa verso il tabellone principale.