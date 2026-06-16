Bellucci storico ad Halle vola agli ottavi di finale: battuto Bublik

Mattia Bellucci approda agli ottavi di finale nel 'Terra Wortmann Open' (ATP 500 - 2.583.330 euro) che si sta disputando sull’erba della 'Owl Arena' (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. Il tennista milanese, n.74 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto nel primo turno il il kazako Alexander Bublik - campione in carica del torneo -, n.11 del ranking e 6 del seeding, campione in carica ad Halle, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-1. Il tennista azzurro è l'unico italiano in gara al torneo tedesco, a seguito dell'eliminazione di Flavio Cobolli avvenuta ieri contro lo statunitense Frances Tiafoe per due set a zero.
Bellucci avanza agli ottavi ad Halle: ecco il suo avversario
Prosegue a gonfie vele il cammino di Mattia Bellucci in Germania, ad Halle. L'azzurro ha sfruttato al meglio la rimonta effettuata nel primo set al tie-break contro il tennista kazako, risultata decisivi per la vittoria finale del tennista italiano. Bellucci affronterà il belga Raphael Collignon - numero 51 ATP -, il quale ha conquistato l'accesso al torneo sempre attraverso le qualificazioni. Ad avere la peggio è stato l'australiano Alexei Popyrin, uscito sconfitto per due set a zero ai sedicesimi dall'incontro con Collignon.