Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bellucci storico ad Halle vola agli ottavi di finale: battuto Bublik

Il tennista azzurro stende il campione in carica nel torneo tedesco col punteggio di due set a zero: ecco chi affronta al prossimo turno
2 min
TennisBellucciBublik

Mattia Bellucci approda agli ottavi di finale nel 'Terra Wortmann Open' (ATP 500 - 2.583.330 euro) che si sta disputando sull’erba della 'Owl Arena' (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. Il tennista milanese, n.74 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto nel primo turno il il kazako Alexander Bublik - campione in carica del torneo -, n.11 del ranking e 6 del seeding, campione in carica ad Halle, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-1. Il tennista azzurro è l'unico italiano in gara al torneo tedesco, a seguito dell'eliminazione di Flavio Cobolli avvenuta ieri contro lo statunitense Frances Tiafoe per due set a zero.

Bellucci avanza agli ottavi ad Halle: ecco il suo avversario

Prosegue a gonfie vele il cammino di Mattia Bellucci in Germania, ad Halle. L'azzurro ha sfruttato al meglio la rimonta effettuata nel primo set al tie-break contro il tennista kazako, risultata decisivi per la vittoria finale del tennista italiano. Bellucci affronterà il belga Raphael Collignon - numero 51 ATP -, il quale ha conquistato l'accesso al torneo sempre attraverso le qualificazioni. Ad avere la peggio è stato l'australiano Alexei Popyrin, uscito sconfitto per due set a zero ai sedicesimi dall'incontro con Collignon. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS