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Bellucci, dopo Bublik si spegne il sogno Halle. Collignon vince in rimonta e raggiunge Zverev

L'azzurro numero 64 Atp si arrende al belga numero 47 nel match valido per l'accesso ai quarti del 500 tedesco
2 min
BellucciCollignon Halle

Mattia Bellucci esce di scena ad Halle. L'azzurro numero 64 Atp si arrende alla rimonta del belga numero 47 Raphael Collignon con il finale di 6-4, 4-6, 3-6. Uno score che segue il successo sul numero 11 al mondo e defending champion Aleksandr Bublik, nonché l'ottima prestazione esibita sull'erba di Stoccarda, dove giunto ai quarti di finale si è arreso solamente al terzo set all'altro campione uscente Taylor Fritz. Collignon raggiunge così Alexander Zverev ai quarti di finale, con il numero 3 Atp che è uscito vincitore dal confronto con Yannick Hanfmann (6-3, 7-6).

Aspettando Wimbledon: il tabellone di Halle

A contendersi il penultimo atto del 500 tedesco in programma sabato 20 giugno sono inoltre Fritz e Ben Shelton: i due statunitensi si ritrovano dopo il trionfo in finale a Stoccarda del numero 5 Atp - che ad Halle ha oltretutto sconfitto Lorenzo Sonego all'esordio - . E ancora, Daniel Altmaier e Daniil Medvedev e Frances Tiafoe - che al primo turno ha eliminato Flavio Cobolli - e Felix Auger-Aliassime

 

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