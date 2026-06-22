Sinner punta Wimbledon e riparte dal Giorgio Armani Tennis Classic: chi partecipa e gli orari dei match

La marcia di avvicinamento a Wimbledon passa da Londra e, soprattutto, dall’erba dell’esclusivo Hurlingham Club. Dal 23 al 27 giugno, il Giorgio Armani Tennis Classic 2026 offrirà agli appassionati un’anteprima di altissimo livello sui protagonisti della stagione, con un motivo in più per il pubblico italiano: il debutto stagionale sull’erba del numero uno del mondo Sinner, che ha bisogno di rimettersi in moto ( e già sta studiando come ) dopo i problemi accusati al Roland Garros.

Sinner guida la pattuglia azzurra verso Wimbledon

I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Sinner, chiamato a rifinire la propria condizione in vista della difesa del titolo ai Championships. Per il campione altoatesino, il Giorgio Armani Tennis Classic rappresenta il primo appuntamento sull’erba della stagione, una tappa fondamentale per ritrovare ritmo e sensazioni sulla superficie più rapida del circuito. Accanto al numero uno del mondo ci saranno altri due protagonisti del tennis italiano. Cobolli arriva a Londra dopo una stagione di grande crescita, culminata con la finale raggiunta al Roland Garros e con l’ingresso nella Top 10 mondiale. Presente anche Darderi, reduce dalla semifinale conquistata agli Internazionali BNL d’Italia e pronto a misurarsi con alcuni dei migliori interpreti del tennis internazionale.

Un cast internazionale di altissimo livello

L’edizione 2026 conferma il prestigio della manifestazione con un tabellone ricco di nomi importanti. Oltre agli azzurri Sinner, Cobolli e Darderi, saranno protagonisti il britannico Norrie, il norvegese Ruud, il russo Khachanov, gli statunitensi Shelton e Tien e il ceco Lehecka. Una partecipazione di grande qualità che renderà l’evento londinese uno dei test più significativi in vista di Wimbledon, offrendo sfide spettacolari e indicazioni preziose sullo stato di forma dei protagonisti.