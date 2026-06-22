Sinner punta Wimbledon e riparte dal Giorgio Armani Tennis Classic: chi partecipa e gli orari dei match

La marcia di avvicinamento a Wimbledon passa da Londra e, soprattutto, dall’erba dell’esclusivo Hurlingham Club. Dal 23 al 27 giugno, il Giorgio Armani Tennis Classic 2026 offrirà agli appassionati un’anteprima di altissimo livello sui protagonisti della stagione, con un motivo in più per il pubblico italiano: il debutto stagionale sull’erba del numero uno del mondo Sinner, che ha bisogno di rimettersi in moto (e già sta studiando come) dopo i problemi accusati al Roland Garros.
Sinner guida la pattuglia azzurra verso Wimbledon
I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Sinner, chiamato a rifinire la propria condizione in vista della difesa del titolo ai Championships. Per il campione altoatesino, il Giorgio Armani Tennis Classic rappresenta il primo appuntamento sull’erba della stagione, una tappa fondamentale per ritrovare ritmo e sensazioni sulla superficie più rapida del circuito. Accanto al numero uno del mondo ci saranno altri due protagonisti del tennis italiano. Cobolli arriva a Londra dopo una stagione di grande crescita, culminata con la finale raggiunta al Roland Garros e con l’ingresso nella Top 10 mondiale. Presente anche Darderi, reduce dalla semifinale conquistata agli Internazionali BNL d’Italia e pronto a misurarsi con alcuni dei migliori interpreti del tennis internazionale.
Un cast internazionale di altissimo livello
L’edizione 2026 conferma il prestigio della manifestazione con un tabellone ricco di nomi importanti. Oltre agli azzurri Sinner, Cobolli e Darderi, saranno protagonisti il britannico Norrie, il norvegese Ruud, il russo Khachanov, gli statunitensi Shelton e Tien e il ceco Lehecka. Una partecipazione di grande qualità che renderà l’evento londinese uno dei test più significativi in vista di Wimbledon, offrendo sfide spettacolari e indicazioni preziose sullo stato di forma dei protagonisti.
Il programma: cinque giorni di spettacolo sull’erba
Il format del Giorgio Armani Tennis Classic prevede incontri di singolare tra i giocatori attualmente in attività e match di doppio con alcune leggende del tennis mondiale. La manifestazione prenderà il via martedì 23 giugno con due incontri in programma a partire dalle ore 18 italiane. Dal 24 al 27 giugno, invece, il calendario proporrà tre partite al giorno con inizio alle 15.30. A rendere ancora più speciale l’evento contribuirà la presenza di alcuni grandi campioni del passato, tra cui Baghdatis, Bahrami, Chang, Pennetta, Puig e Ferrer.
Una tradizione che richiama i grandi del tennis
Fondato nel 1994 e ospitato nello storico Hurlingham Club, il Giorgio Armani Tennis Classic è diventato nel tempo uno degli appuntamenti più esclusivi della stagione sull’erba. I suoi campi hanno accolto alcuni dei più grandi campioni dell’era moderna, da Djokovic a Nadal, passando per Murray, Alcaraz e Sampras. Anche nel 2026 il torneo conferma il proprio ruolo di vetrina d’eccellenza prima di Wimbledon, offrendo agli appassionati l’opportunità di vedere all’opera alcuni dei protagonisti più attesi del circuito mondiale in un contesto unico e ricco di tradizione.
Dove vedere il Giorgio Armani Tennis Classic
Per il pubblico italiano, la copertura integrale garantita da SuperTennis rappresenta un’occasione imperdibile. La settimana londinese permetterà di seguire da vicino la preparazione di Sinner, Cobolli e Darderi e di respirare già l’atmosfera dei Championships. Con il numero uno del mondo pronto a fare il suo esordio stagionale sull’erba e un cast di livello internazionale, il Giorgio Armani Tennis Classic 2026 si prepara a regalare spettacolo e a lanciare ufficialmente il conto alla rovescia verso Wimbledon. Un appuntamento che consentirà agli appassionati di osservare da vicino lo stato di forma dei protagonisti attesi allo Slam britannico, a pochi giorni dall’inizio del torneo. Le sfide sull’erba dell’Hurlingham Club offriranno inoltre indicazioni preziose sulle ambizioni e sulla condizione dei giocatori in vista dell’appuntamento più prestigioso della stagione. Un motivo in più per non perdere una manifestazione che, anno dopo anno, continua ad attirare alcune delle stelle più luminose del tennis mondiale.
La marcia di avvicinamento a Wimbledon passa da Londra e, soprattutto, dall’erba dell’esclusivo Hurlingham Club. Dal 23 al 27 giugno, il Giorgio Armani Tennis Classic 2026 offrirà agli appassionati un’anteprima di altissimo livello sui protagonisti della stagione, con un motivo in più per il pubblico italiano: il debutto stagionale sull’erba del numero uno del mondo Sinner, che ha bisogno di rimettersi in moto (e già sta studiando come) dopo i problemi accusati al Roland Garros.
Sinner guida la pattuglia azzurra verso Wimbledon
I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Sinner, chiamato a rifinire la propria condizione in vista della difesa del titolo ai Championships. Per il campione altoatesino, il Giorgio Armani Tennis Classic rappresenta il primo appuntamento sull’erba della stagione, una tappa fondamentale per ritrovare ritmo e sensazioni sulla superficie più rapida del circuito. Accanto al numero uno del mondo ci saranno altri due protagonisti del tennis italiano. Cobolli arriva a Londra dopo una stagione di grande crescita, culminata con la finale raggiunta al Roland Garros e con l’ingresso nella Top 10 mondiale. Presente anche Darderi, reduce dalla semifinale conquistata agli Internazionali BNL d’Italia e pronto a misurarsi con alcuni dei migliori interpreti del tennis internazionale.
Un cast internazionale di altissimo livello
L’edizione 2026 conferma il prestigio della manifestazione con un tabellone ricco di nomi importanti. Oltre agli azzurri Sinner, Cobolli e Darderi, saranno protagonisti il britannico Norrie, il norvegese Ruud, il russo Khachanov, gli statunitensi Shelton e Tien e il ceco Lehecka. Una partecipazione di grande qualità che renderà l’evento londinese uno dei test più significativi in vista di Wimbledon, offrendo sfide spettacolari e indicazioni preziose sullo stato di forma dei protagonisti.