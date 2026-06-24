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Il richiamo del campo è più forte dei campioni

Serena Williams giocherà a Wimbledon in singolare a 44 anni. Non è la prima a subire la fatale attrazione: così è stato per Borg, Clijsters, Hingis e Navratilova. Altri casi eclatanti sono quelli di Vonn, Jordan, Johnson e Schumacher
Riccardo Signori
1 min
Serena Williams
Il richiamo del campo è più forte dei campioni© Getty Images

L’insostenibile leggerezza dell’essere (vedi Kundera),in campo, diventa l’insostenibile pesantezza del “non essere”: in campo. Per tutti loro. Sì, per tutti loro che a volte ritornano. Non riescono a dire: basta. Ormai la lista è lunga. Serena Williams è l’ultima della

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