Il richiamo del campo è più forte dei campioni

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L’insostenibile leggerezza dell’essere (vedi Kundera),in campo, diventa l’insostenibile pesantezza del “non essere”: in campo. Per tutti loro. Sì, per tutti loro che a volte ritornano. Non riescono a dire: basta. Ormai la lista è lunga. Serena Williams è l’ultima della
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