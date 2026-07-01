Tyra, sogni in Grant: "Mi vedo numero 1"

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Le prime volte, se è concesso l’uso del plurale nell’abusata massima, non si scordano mai. Epperò, come dire, c’è prima volta e prima volta. Tyra Grant ha centrato la prima vittoria da professionista a Redding, negli Stati Uniti, quindi il primo successo nel circuito Wta a Madrid, infine il primo a
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