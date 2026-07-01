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Tyra, sogni in Grant: "Mi vedo numero 1"

Battuta Boulter sotto lo sguardo di papà Tyrone, domani Bouzkova. "Sì, mi ritrovo nei colpi di Serena"
Daniele Galosso
1 min
Tyra GrantWimbledon
Tyra, sogni in Grant: "Mi vedo numero 1"© APS

Le prime volte, se è concesso l’uso del plurale nell’abusata massima, non si scordano mai. Epperò, come dire, c’è prima volta e prima volta. Tyra Grant ha centrato la prima vittoria da professionista a Redding, negli Stati Uniti, quindi il primo successo nel circuito Wta a Madrid, infine il primo a

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