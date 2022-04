Malagò sui russi agli Internazionali di Roma: "Regola valga per tutti"

Le dichiarazioni di Malagò

"Il Cio ha detto che gli atleti russi e bielorussi non potevano partecipare e tutte le federazioni hanno seguito le indicazioni, così come anche alcuni privati come la F1 e Wimbledon. ATP e WTA non hanno ritenuto giusto il provvedimento? E' un loro diritto ma devono sapere che il resto del mondo si comporta in modo diverso". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il suo intervento all'evento "Il Foglio a San Siro", a proposito della possibilità di non far partecipare gli atleti russi agli Internazionali di Tennis a Roma. "Ho solo detto, cari tennisti, siete gli unici che ragionano in questo modo - ha aggiunto - se vincete la vostra battaglia, a questo punto bisogna chiedere scusa a tutti gli altri e li riporti dentro tutti. Deve essere uguale per tutti". "Se si devono concedere delle eccezioni, allora vale la pena rivedere le cose per gli altri", ha concluso Malagò.