Intenazionali d'Italia, Passaro ko: sarà Garin a sfidare Alcaraz

ROMA - Francesco Passaro viene eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia (quinto Atp Masters 1000 stagionale con montepremi pari a 5.415.410 euro) in scena a Roma sulla terra rossa del Foro Italico. Il 21enne perugino, numero 366 del ranking mondiale, che si era assicurato la wild card superando le pre-qualificazioni, si è arreso al debutto nel tabellone principale di fronte a Cristian Garin, 39 del mondo, col punteggio di 6-3, 6 -2. Il cileno ottiene così il pass per il match contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nel prossimo turno. Definito anche il prossimo avversario di Rublev: sarà il serbo Krajinovic, che supera in due set combattuti ( 7-6, 7-6) lo statunitense Tiafoe.