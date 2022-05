Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia: "A Roma non andrò"

ROMA - Niente Internazionali d'Italia per Carlos Alcaraz. Dopo il trionfo a Madrid, dove ha vinto l'Open (superando in serie gente come Rafa Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev), il baby fenomeno ora sogna infatti uno Slam e punta tutto sul Roland Garros rinunciando al torneo del Foro Italico: "Credo che a Roma non andrò - ha detto il 19enne spagnolo a 'Tve' dopo il successo nel Master 1000 di casa -, dovrò esser concentrato al 100% su Parigi. Preferisco rinunciare e recuperare per arrivare al meglio al Roland Garros".