Internazionali d'Italia, rivoluzione dal 2023: 96 giocatori!

LONDRA (Inghilterra) - L' Atp ha reso ufficiali alcune importanti modifiche che entreranno in vigore dall'anno prossimo e tra queste sono coinvolti anche gli Internazionali d'Italia . Il Masters 1000 di Roma dal 2023 infatti durerà 12 giorni dal 10 al 21 maggio, e non più 8, inoltre il tabellone principale sarà composto da 96 giocatori , e non più da 56. Oltre al torneo capitolino anche i Masters 1000 di Madrid e Shanghai subiranno dal 2023 queste modifiche. Invece nel 2025 sarà il turno dei tornei di Montreal/Toronto e Cincinnati.

Gaudenzi: "Concentrarti su quello che vogliono i tifosi"

Il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi ha parlato così di queste importanti novità: "Il nostro sport si trova in una nuova era di crescita. Per realizzare il nostro potenziale bisogna essere uniti, perseguire nuove opportunità di crescita e concentrarsi su ciò che conta di più, ovvero i tifosi e gli appassionati. Per questo lanciamo questo piano strategico denominato 'OneVision'. Sarà un momento rivoluzionario per il nostro Tour, con un enorme sforzo collettivo per il nostro sport. Sono incredibilmente eccitato per quello che verrà".

Federtennis e montepremi



Oltre al cambiamento del format anche il montepremi subirà un cambiamento come spiega in una nota la Federtennis: "Il montepremi del torneo di Roma aumenterà, in maniera graduale, del 48%, entro il 2025. Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, sono in corso colloqui con la Wta per adeguarlo alla lunghezza e alla dimensione di quello maschile, in maniera analoga ai tornei dello stesso livello".