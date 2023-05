Tennis, intitolata a Gianni Clerici la sala stampa del Centrale del Foro

Questa mattina è stata intitolata la sala stampa del Centrale del Foro Italico a Gianni Clerici, scrittore e giornalista morto lo scorso anno . Presenti all'evento Nicola Pietrangeli , il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli , il prof. Giuliano Amato e il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo . "Contenti di iniziare questa avventura così. Penso che stia facendo la cosa giusta, Clerici ne sarebbe stato contento. Lui amava il tennis e il giornalismo in modo viscerale, erano le sue passioni e ha fatto tanto per entrambi" ha dichiarato Cozzoli.

Il ricordo di Amato e le parole di Pietrangeli

Poi il ricordo di Amato: "Gianni si è appassionato al tennis come sport da praticare e come arte umana da coltivare". La conferenza si é poi chiusa con il ricordo di Pietrangeli e la targa dedicata a Clerici svelata all'ingresso della sala stampa. "Sono quello che ha conosciuto meglio Gianni quando ancora il giornalismo con lui non aveva ancora niente a che fare. Dopo una partita mi disse "ragazzino, vedrai che farai carriera" e così nacque la nostra amicizia. Lui ha scritto la bibbia del tennis, chi vuole conoscere questo sport deve partire dai suoi libri" ha detto Pietrangeli.