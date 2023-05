Tennis, Alcaraz: "Spero di sfidare Djokovic in finale agli Internazionali"

ROMA - "Essere di nuovo il numero 1 ovviamente è fantastico ed è fantastico tornarci in questo torneo. Detto questo, non cambia assolutamente nulla per me. Giocherò qui come ho sempre giocato. Certo, è fantastico, ma non cambierà nulla. Ovviamente partecipare allo stesso torneo di Djokovic è fantastico, come è fantastico averlo qui e imparare da lui. Spero di incontrarlo in finale. Come fan del tennis dico sempre che voglio vedere i migliori giocatori del mondo per osservarli e imparare da loro, perché bisogna imparare da tutti. Sì, è bello condividere il torneo con tanti campioni". Parola di Carlos Alcaraz, stella agli Internazionali d'Italia, intervenuto in conferenza stampa al Foro Italico alla vigilia della sfida - valida per il secondo turno del torneo romano - contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas.