Gli infortuni e il logorio del tennis moderno: cosa filtra su Sinner a Roma

Sinner, le condizioni

Riposo e tanta fisioterapia è il menu di questi giorni per Sinner (22 anni), che dopo gli accertamenti svolti nel Principato, di cui non è stato comunicato l’esito, sta cercando di recuperare dall’infiammazione all’anca destra che lo ha indotto a ritirarsi nei quarti a Madrid. Una situazione da tenere costantemente monitorata per poi valutare il da farsi. Filtra prudenza ma pure fiducia dall’entourage dell’azzurro, atteso domani nella Capitale, dove poi lunedì (giorno in cui verrà effettuato il sorteggio del tabellone principale) dovrebbe riprendere gli allenamenti per capire anche le sue sensazioni («ascoltare il mio corpo» aveva detto in Spagna). Il torneo maschile scatterà mercoledì, ma essendo esentato dal 1° turno, Jannik non esordirà prima di venerdì o sabato. Poche ore fa via social Sinner ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali di Roma. È a serio rischio la presenza al Foro Italico anche di Medvedev e Lehecka, freschi di ritiro alla Caja Magica, il primo nei quarti per un problema all’inguine e il secondo in semifinale (la prima in un 1000) per infortunio alla schiena. «Sarebbe bello poter tornare dopo aver vinto il titolo l’anno scorso, ma devo vedere che infortunio ho» le parole del russo campione in carica. Il 22enne ceco, in lacrime, sul 3-3 del 1° set ha alzato bandiera bianca spalancando le porte della prima finale in un 1000 a Felix Auger-Aliassime, che nei quarti aveva approfittato del forfait di Sinner. Il canadese (Toni Nadal non è più parte attiva nel suo team) sfiderà domani per il titolo Andrey Rublev, che dopo lo sgambetto ad Alcaraz ha superato la prova del nove imponendosi 6-4 6-3 sullo statunitense Taylor Fritz, poco assistito dal servizio (55% di prime). Per il russo è la 25ª finale in carriera, la quinta in un Masters 1000. Oggi, intanto, si assegna il trofeo femminile: a contenderselo, come 12 mesi fa, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka: le due più forti giocatrici del mondo si affrontano per la decima volta e il bilancio dice 6-3 per la polacca.