Passaro show, Arnaldi vince al terzo set. Napolitano, Cocciaretto ed Errani ok

ROMA .- È di Francesco Passaro il primo punto esclamativo per i giocatori italiani sul 'super day' azzurro agli Internazionali BNL d'Italia . Il 23enne di Perugia (n°240 ATP) dopo aver superato le qualificazioni ha battuto nel primo turno del main draw Arthur Rinderknech , numero 73 nel ranking mondiale, al termine di una vera battaglia giocata su due giorni per la pioggia, terminata col punteggio di 6-7(3), 7-5, 7-6(7) salvando ben 3 match point al transalpino. infiamma il Foro Italico anche Matteo Arnaldi (n° 37) che ribalta il francese Mayot (n° 130) al terzo set. Il 23enne sanremese acde nel primo, ma rimonta nel secondo e chiude i conti all'atto decisivo in 3-6, 7-5, 6-4. Bella e importante vittoria per Stefano Napolitano (n°125 ATP) all'esordio agli IBI24. Entrato in tabellone con una wild card, il 29enne piemontese ha battuto J.J. Wolf (n°101 ATP, lucky loser al posto di Matteo Berrettini) col punteggio di 6-2, 7-6(3) in poco meno di un'ora e trequarti di partita. Sulla Grand Stand Arena, Andrea Vavassori (n°168 ATP) cede al tennis consistente di Dominik Koepfer (n°52 ATP), 6-4, 6-3 il punteggio finale dopo 1 ora e 27 minuti di gioco, mentre Matteo Gigante (n°139) ha vinto il derby con Giulio Zeppieri (n°144) in due set vinti 7-6(2), 6-4.

Il tabellone femminile

Cinque le azzurre in campo oggi agli Internazionali BNL d’Italia sui campi in terra rossa del Foro Italico sui quali è tornato a splendere il sole. Due le vittorie, entrambe in rimonta, di Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Il primo sorriso azzurro di giornata è quello di Elisabetta Cocciaretto, n°56 WTA, che sulla Grand Stand Arena ha concluso vittoriosamente la prosecuzione del match di primo turno contro la qualificata Renata Zarazua, n°103 del ranking (interrotto mercoledì sul 5-2 per la messicana): la marchigiana si è imposta per 4-6, 7-5, 6-3, in due ore e quaranta minuti. La veterana azzurra Sara Errani, n°93 WTA, finalista a Roma esattamente dieci anni fa, ha battuto 4-6, 6-2, 6-1 la statunitense Amanda Anisimova, 22enne di Freehold, New Jersey, n.237 WTA. Sul palcoscenico del Centrale saluta il torneo al secondo turno Lucrezia Stefanini, n°179 WTA, che, dopo il successo nel derby contro Vittoria Paganetti (senza ranking WTA) vincitrice di una wild card attraverso le pre-quali, cede 6-3, 7-6(1), in un’ora e 35 minuti, alla giovane ceca Linda Noskova, 29 del ranking e del seeding. Sul Campo 3 Federica Di Sarra, n°530 WTA, che il suo torneo lo aveva già vinto assicurandosi la wild card vincendo le 'pre-quali', è stata sconfitta 6-1, 6-3 all’esordio nel main draw, in un’ora e dieci minuti, dalla qualificata francese Varvara Gracheva, n°88 del ranking. Semaforo rosso anche per Giorgia Pedone, n°270 WTA, wild card, che sul Campo 2 è stata eliminata per 6-4, 6-1, in un’ora e 23 minuti, dalla qualificata slovacca Rebecca Sramkova, n°120 del ranking.

