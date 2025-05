Sinner-Navone: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Mariano Navone sarà il primo avversario di Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d'Italia , Atp 1000 da 8.055.385 euro in corso sulla terra rossa del Foro Italico . L'argentino, numero 99 del mondo, ha fermato al primo turno il 18enne palermitano Federico Cinà e sfiderà Sinner, prima testa di serie e bye al primo turno, al rientro nel circuito dopo aver scontato tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Fra i due nessun precedente.

