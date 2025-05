Paolini-Stearns, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

Jasmine Paolini è tornata. Dopo un avvio di stagione con più bassi che alti, la numero 5 al mondo si è presa la scena degli Internazionali, facendosi strada col coltello fra i denti fino alla semifinale del 1000 di Roma. Al successo all'esordio contro Lulu Sun e al terzo turno su Ons Jabeur , è seguita la vittoria contro la numero 4 Jelena Ostapenko , che oltre a valere l'accesso ai quarti di finale, ha riscattato il ko agli ottavi di Doha. Poi, la reazione vincente in un match da due volti contro Diana Shnaider per rilanciare il sogno di un trionfo sul campo di casa. A contendere l'accesso in finale alla campioness azzurra - che mercoledì 14 sarà impegnata nel doppio a fianco di Sara Errani contro il tandem Coco Gauff - Alex Eala - è la statunitense numero 42 Peyton Stearns , che ai quarti ha ribaltato i pronostici ed eliminato l'ex numero 3 Wta Elina Svitolina . L'altra semifinale in programma prevede invece l'incontro fra Gauff e la vincente del match fra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e la cinese numero 8 Qinwen Zheng .

Paolini-Stearns: i precedenti

Paolini e Stearns si affrontano per la prima volta in carriera. Per la statunitense, la semifinale di Roma è il miglior traguardo stagionale nel singolare. Al Foro Italico, ritrova inoltre un'avversaria italiana dopo il ko nel match contro Lucia Bronzetti a Cluj-Napoca.

Paolini-Stearns: diretta e dove vederla

Il match fra Paolini e Stearns è in programma non prima delle ore 15 di giovedì 15 maggio sul campo centrale del Foro Italico. Sarà possibile assistere all'evento in chiaro su Supertennis e in pay tv sui canali dedicati di Sky Sport, oltre che sulla piattaforma streaming Now Tv.

