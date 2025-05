Lode a Musetti e frecciata a Sinner? Panatta costretto a chiarire tutto

Il post di Panatta sui social e la precisazione..

Panatta è intervenuto anche sui social esaltando ancora Musetti: "Ieri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto. Grazie Lorenzo ma soprattutto complimenti,sei un gran bel giocatore!!" ha scritto sul suo profilo X. Molti utenti, però, hanno commentato il post di Panatta ipotizzando una frecciata a Sinner: "Sinner evidentemente non è abbastanza bravo, solo numero 1 al mondo da un anno.." e "Ma va Adriano, Jannik dove lo mettiamo?" sono solo due dei numerosi commenti che menzionano Jannik. Così, poi, Panatta ha voluto precisare: "Mi dispiace che qualcuno non abbia capito il senso del mio commento, non voleva certamente sminuire un altro tipo di gioco ne tantomeno qualche giocatore di oggi o del passato. Però è anche vero che non posso pretendere troppo…".