Sinner-Ruud, diretta Internazionali Roma: quarti di finale per trovare Paul

ROMA - Jannik Sinner scende in campo al Foro Italico per contendere a Casper Ruud l'accesso alla semifinale degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo è reduce dal successo su Francisco Cerundolo - primo vero banco di prova dopo il rientro dalla squalifica - mentre il norvegese numero 7 - già campione sulla terra rossa di Madrid - ha superato Jaume Munar agli ottavi. Chi vince raggiungerà Tommy Paul, uscito vincitore dal match contro Hubert Hurkacz. Già attesi in semifinale invece Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, che si affronteranno venerdì 16 maggio sul campo centrale (orario da definire).