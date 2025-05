Musetti-Alcaraz, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

ROMA - "La svolta è arrivata a Montecarlo" queste sono state le parole di Lorenzo Musetti dopo il grande successo ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia contro Zverev a testimoniare il grande momento del tennista azzurro. Lorenzo ha raggiunto i quarti in tutti e tre i tornei 1000 sul rosso raggiungendo proprio nel Principato la finale persa (condizionata anche da un infortunio) contro quel Carlos Alcaraz che affronterà venerdì. Entrambi i tennisti arrivano alla semifinale in grande spolvero: lo spagnolo, dopo aver faticato e anche rischiato con Khachanov, ha dominato contro Jack Draper (finalista a Madrid) mettendo in mostra tutto il suo pazzesco arsenale: "Con Carlos la finale di Monte-Carlo è stata una lezione, ogni volta che scendo in campo contro di lui c'è sempre da imparare, è un giocatore che prendo come esempio, come riferimento, come metodo, quindi è sicuramente un avversario difficilissimo, ma siamo in semifinale… ne sono rimasti 4. L'unica cosa, avrò il tifo dalla mia parte, cercherò di sfruttarlo al meglio come ho fatto questa sera" sono state le parole di Musetti in vista della grande partita di venerdì. Lorenzo Musetti è inoltre diventato il 15° tennista italiano a raggiungere la semifinale agli Internazionali d'Italia in singolare maschile. Nell'era Open è il 6° azzurro a riuscirci, e il secondo più giovane a 23 anni e 65 giorni, dietro solo a Paolo Bertolucci (21 anni 304 giorni nel 1973).