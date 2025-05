ROMA - Dopo il finlandese Virtanen (6-3, 6-2), lo statunitense Nakashima (6-4, 6-3) e il russo Daniil Medvedev (7-5, 6-4) , Lorenzo Musetti torna in campo per quarti degli Internazionali di Roma , dove se la vedrà contro Alexander Zverev . Contando anche la presenza Sinner, fresco di successo contro Cerundolo, dopo 41 anni tornano due italiani tra i migliori otto del torneo di casa. Il tedesco, invece, campione in carica e vincitore anche nel 2017, fin qui ha eliminato, senza mai concedere un set, l'argentino Ugo Carabelli, il lituano Gaubas e il francese Fils.

19:57

Paolini-Stearns, quando si gioca e dove vederla

La numero uno d'Italia affronta la statunitense 42ª forza del ranking Wta nel match valido per l'accesso alla finale del Masters 1000 capitolino: ecco quando si gioca e dove poter assister alla sfida in tv o in streaming.

19:50

Paolini: "Roma, sei straordinaria"

In semifinale, nel tabellone femminile, c'è anche Jasmine Paolini, che ieri si è imposta contro la russa Shnaider: "È un sogno", le parole a caldo della toscana.

19:43

Gauff batte Andreeva

Nel tabellone femminile, accede in semifinale anche Coco Gauff: la tennista americana, che si è imposta contro la russa Mirra Andreeva con il punteggio di 6-4, 7-6(5), attende ora la sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Zheng Qinwen, in campo proprio ora.

19:35

Sinner-Ruud, quando si gioca e dove vederla

Il numero 1 al mondo affronterà il norvegese, settima forza del ranking Atp, nel match valido per l'accesso alla semifinale del Masters 1000 capitolino: ecco quando si gioca e dove poter assistere alla sfida in tv o in streaming.

19:30

Ruud sfiderà Sinner

Nell'altro quarto di finale disputato questo pomeriggio, Casper Ruud ha battuto lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel prossimo turno il danese se la vedrà con Jannik Sinner.

19:26

Chi vince sfida Alcaraz

Il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev in semifinale affronterà Carlos Alcaraz: il fuoriclasse spagnolo, infatti si è imposto contro il britannico Jack Draper con un doppio 6-4.

19:21

Le parole di Musetti

"È stata una giornata strana, ci sono state tante emozioni e una partita non facile da gestire. Era la prima volta che giocavo su questo campo quest’anno e non avevo avuto modo di allenarmi qui. Ho dovuto prendere le misure e ho iniziato con troppa fretta, cosa che con Daniil non dovevo assolutamente fare. Dopo il break, però, mi sono sciolto, credo che il servizio abbia funzionato tantissimo così come le variazioni", erano state le parole di Musetti dopo il successo contro Medvedev.

19:16

I precedenti

Nei tre precedenti tra i due il bilancio recita un successo di Zverev, ai sedicesimi a Madrid nel 2022, e di due vittorie di Lorenzo Musetti, entrambe le volte lo scorso anno e nei quarti di finale, prima alle Olimpiadi di Parigi e poi a Vienna.

19:12

Musetti-Zverev, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Musetti e Zverev, in programma non prima delle 20.30 sul Campo Centrale, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Sport Tennis e in chiaro su Rai 2. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now, Sky Go e Tennis Tv, mentre sul nostro sito sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida.

Foro Italico, Roma