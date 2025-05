Musetti-Zverev, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

ROMA - Dopo aver superato il finlandese Virtanen (6-3 6-2) e l'americano Nakashima (6-4 6-3), Lorenzo Musetti ha battuto il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-4 conquistando i quarti di finale degli Internazionali di Roma dove se la vedrà contro Alexander Zverev . Grazie al successo di Sinner contro Cerundolo , dopo 41 anni, dunque, ci sono due italiani nei quarti del torneo di casa. Il tedesco, campione in carica (bissato il trionfo del 2017), fin qui ha invece eliminato, senza perdere un set, l'argentino Ugo Carabelli, il lituano Gaubas e il francese Fils. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro uno tra l'americano Draper e lo spagnolo Alcaraz . "È stata una giornata strana, ci sono state tante emozioni e una partita non facile da gestire - ha commentato l'azzurro dopo il successo contro Medvedev -. Era la prima volta che giocavo su questo campo quest’anno e non avevo avuto modo di allenarmi qui. Ho dovuto prendere le misure e ho iniziato con troppa fretta, cosa che con Daniil non dovevo assolutamente fare. Dopo il break, però, mi sono sciolto, credo che il servizio abbia funzionato tantissimo così come le variazioni".

Musetti-Zverev: i precedenti

Tre i precedenti tra i due: dopo il successo di Sasha ai sedicesimi a Madrid nel 2022, il carrarino si è rifatto battendo l'avversario due volte ai quarti nel 2024, alle Olimpiadi di Parigi e a Vienna.

Musetti-Zverev: dove vederla in tv e in streaming

Musetti-Zverev, quarto di finale degli Internazionali di Roma, è in programma non prima delle 20.30 sul Campo Centrale e sarà visibile in diretta su Sky Sport, Sky Sport Tennis e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now, sulla piattaforma Sky Go e su Tennis Tv.